Cuatro meses después, Bahar vive la dura realidad de estar sin Evren: esta noche en Renacer

Evren se marchó y dejó un vacío enorme en la vida de Bahar. A pesar de que ambos intentan olvidarse, ninguno puede. ¿Están preparados para reencontrarse? No te pierdas el capitulazo de esta noche.

Desirée Castillo
Publicado:

Han pasado cuatro meses, dos semanas y cinco días desde que Evren se marchó sin mirar atrás, dejando solo una carta y el corazón de Bahar roto.

Desde entonces, para sobrevivir, Bahar se ha refugiado en el trabajo. Turnos interminables, cientos de horas de guardia y decenas de pacientes atendidos se han convertido en su escudo contra el dolor. En el hospital, todos la ven como la residente perfecta, pero nadie imagina el peso que lleva por dentro.

Bahar no puede olvidar a Evren y tampoco es capaz de estar en la terraza del hospital a la que tanto solían ir. Está al límite, a punto de colapsar, y quienes la conocen están muy preocupados por ella.

Mientras tanto, en Estados Unidos, el cirujano intenta rehacer su vida, pero la sombra de Bahar lo acompaña a cada paso. Ambos luchan por seguir adelante, aunque no es nada fácil.

¿Habrá una segunda oportunidad para Bahar y Evren, o el destino ya ha decidido separarlos para siempre? No te pierdas el capítulo de esta noche de Renacer. Y si no puedes esperar… adelántate ya, solo en atresplayer.

Series

