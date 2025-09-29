Cuatro meses después, Bahar vive la dura realidad de estar sin Evren: esta noche en Renacer

Han pasado cuatro meses, dos semanas y cinco días desde que Evren se marchó sin mirar atrás, dejando solo una carta y el corazón de Bahar roto.

Desde entonces, para sobrevivir, Bahar se ha refugiado en el trabajo. Turnos interminables, cientos de horas de guardia y decenas de pacientes atendidos se han convertido en su escudo contra el dolor. En el hospital, todos la ven como la residente perfecta, pero nadie imagina el peso que lleva por dentro.

Bahar no puede olvidar a Evren y tampoco es capaz de estar en la terraza del hospital a la que tanto solían ir. Está al límite, a punto de colapsar, y quienes la conocen están muy preocupados por ella.

Mientras tanto, en Estados Unidos, el cirujano intenta rehacer su vida, pero la sombra de Bahar lo acompaña a cada paso. Ambos luchan por seguir adelante, aunque no es nada fácil.

¿Habrá una segunda oportunidad para Bahar y Evren, o el destino ya ha decidido separarlos para siempre?