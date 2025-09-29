Antena 3 LogoAntena3
“Son ellos o nosotros": Kazim se recupera y declara la guerra total a los Korhan con la bendición de Hattuc

Kazim ha vuelto de la muerte, y ha vuelto con un doble propósito: proteger a su familia y destruir a sus enemigos.

Desirée Castillo
Publicado:

Apenas ha recuperado la consciencia, Kazım ha demostrado ser un hombre nuevo. Su primer movimiento ha sido dar la orden de vender casi todas sus propiedades en Antep para construir una nueva fortaleza para su familia en Estambul. "Si no podemos permitirnos el lujo de vivir en Estambul, traeremos a Antep aquí", ha explicado.

Con un amor nunca antes visto, ha mirado a Esme y le ha hecho una promesa: "De ahora en adelante, viviré para ti. Viviré para mis hijas".

Pero esta nueva vida dedicada a su familia viene con un lado oscuro: la venganza. Kazim ha jurado hacer pagar a los Korhan por lo que le han hecho, y ha encontrado en la tía Hattuc su mejor aliada. La matriarca le ha dado carta blanca: "Puedes vender todas las propiedades que me pertenecen".

Con la bendición y los fondos de Hattuc, el plan de Kazim ya está en marcha: traerá a sus hombres de Antep y contratará a más en Estambul. Está preparado para aterrorizar a los Korhan: "Quiero ver en sus ojos el miedo que causaron en mi mente". La guerra de familias ha comenzado.

