Muere un hombre al caer desplomado durante su baile nupcial en Egipto: "Era una persona llena de vida"

Falleció mientras bailaba la danza sa'idi con su mujer durante la celebración de su boda.

Imagen de archivo de unos novios durante su boda

Imagen de archivo de unos novios durante su bodaPixabay

Adrián Ballesteros
Publicado:

Una boda es el momento más feliz de muchas parejas, es la unión que se efectúa cuando das el “sí quiero” y te comprometes a amar y respetar a tu pareja durante toda la vida. Por desgracia este no ha sido el caso de Ashraf Abu Hakam, un hombre que se encontraba celebrando su boda y se desplomó fulminantemente, falleciendo en acto.

El evento, celebrado en la ciudad de Asuán (Egipto), planeaba ser la unión de amor entre Hakam y su mujer, pero lamentablemente terminó con un final trágico marcado por la conmoción y el dolor de todos los presentes.

La pareja se encontraba realizando la tradicional danza sa'idi, un baile típico del sur de Egipto que suele realizarse en celebraciones nupciales, cuando Hakam sufrió el incidente. Este, vestido con un atuendo especial y portando el clásico bastón de la danza, estaba en mitad de la pista y se desmayó bruscamente alertando a los asistentes.

Distintos vídeos, que ya han sido difundidos en redes sociales, captan el momento justo en el que Hakam cae al suelo y los invitados le auxilian. En un intento de salvar su vida le realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), pero fue en vano. Lo que le sucedió al fallecido era insalvable, ya que se trata de una parada cardiaca fulminante.

Algunos asistentes aseguraron que esto es una tragedia, ya que el fallecido estaba lleno de vida y muy entusiasmado por esta nueva etapa.

¿La danza sa'idi puede ser mortal?

Este baile, tradicional de Egipto y de la cultura folclórica, se caracteriza por movimientos terrenales y saltos bruscos acompañados por el manejo de un bastón (assaya). Su origen se remonta al arte marcial masculino del Tahtib, por lo que en exceso podría ser peligroso.

Cabe destacar, que, aunque en exceso y en personas con problema cardiacos esta danza puede ser peligrosa, de momento no se sabe si el fallecimiento fue causado por la misma.

Por el momento los efectivos sanitarios y forenses no han esclarecido las circunstancias medicas exactas de la muerte, solo se sabe que en los próximos días se le realizarán pruebas y exámenes detallados para dictaminar lo ocurrido. La familia de Hakam ha pedido respeto y privacidad ante este suceso y esperan que pronto se resuelva lo que le sucedió.

