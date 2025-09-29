Investigación Más Espejo: ¿Qué hay detrás de la presunta secta 'La Luz del mundo'?

Mientras la justicia estadounidense acusa a los dirigentes de La Luz del Mundo de dirigir una red de explotación sexual y crimen organizado, en Barcelona la organización ha celebrado un congreso oculto en una nave industrial.

Nuestro compañero ha intentado adentrarse en este evento para documentar lo que allí sucedía: lo que encontró fue secretismo, vigilancia y un fuerte control sobre los asistentes.

Miles de adeptos y gran hermetismo

Dicen que en Internet se puede encontrar todo. Al parecer, la información relacionada con este congreso es inexistente, o por lo menos, se han encargado de ocultarlo rigurosamente. Ni anuncios públicos ni difusión en redes. Eso sí, nuestro compañero se ha encontrado con más de 1.000 personas nada más llegar al punto de encuentro -desvelado tras mucha búsqueda por un contacto secreto-.

Niños, mujeres con velo y hombres con diferentes tipos de vestimenta -ajustadas al cargo de cada uno-. Esto es lo poco que hemos podido observar al intentar conocer de primera mano las "prácticas religiosas" del grupo.

En cuanto Javi ha preguntado a los presentes, la atmósfera se ha vuelto hostil: impedimentos para grabar, prohibición de acceso al momento de culto y vigilancia constante. En más de una ocasión se han acercado varios hombres pertenecientes a esta presunta 'secta' para preguntarle quién era, por qué grababa y qué buscaba.

Al insistir en por qué algunos los califican de secta, respondieron: "Porque aquello que es diferente… es una secta". También negaron que hubiese hermetismo, pero en ese mismo instante le prohibieron el paso cuando comenzó el culto principal. Ante cuestionamientos respecto al líder del movimiento, Naasón Joaquín, y las acusaciones que enfrenta en EE. UU., los organizadores se desligaron: "Ese asunto lo están llevando allá, no tenemos que ver con ello". Explicaron que alrededor del recinto había abogados presentes y que no se permitía hablar libremente.

En el interior del congreso, los asistentes participan en rituales solemnes centrados en la conmemoración de la muerte de Jesucristo, uno de los momentos principales del culto: "Nuestra festividad es totalmente espiritual, lo que hacemos es conmemorar la muerte de Jesucristo", dijeron los líderes.

Acusaciones que persiguen a La Luz del Mundo

La tormenta que golpea a la Iglesia La Luz del Mundo en Estados Unidos no da tregua. El pasado 10 de septiembre fue detenida en Los Ángeles Eva García de Joaquín, madre de su líder, acusada de formar parte de una red de tráfico sexual y abusos vinculada a la organización. Su hijo, Naasón Joaquín García, máximo dirigente de la secta, cumple ya una condena de más de 16 años en California por abuso de menores y afronta además nuevas imputaciones federales por crimen organizado, explotación infantil y blanqueo de capitales. Según la fiscalía estadounidense, se trataría de una "empresa criminal" disfrazada de comunidad religiosa.

