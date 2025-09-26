Antena 3 LogoAntena3
Mejores momentos | Audiciones

Los coaches aplauden la decisión de Malú tras escuchar a esta talent: “Es muy injusto”

La talent no logró convencer a ninguno de los coaches durante su actuación, pero Mlaú pulsó el botón del arrepentimiento al segundo de terminar.

Malú, coach de La Voz

Celia Gil
Publicado:

Este año La Voz no deja de sorprendernos. Audrey interpretó con delicadeza y emoción ‘Never Enough’ de Loren Allred, pero lo que parecía una audición sin éxito dio un giro inesperado.

Aunque ninguno de los coaches pulsó el botón, Malú estaba emocionada y frustrada así que no dudó en pulsar el botón de arrepentimiento: “Me acabo de arrepentir absolutamente de no haberme dado la vuelta”. La coach madrileña fue más allá y explicó: “Tenemos una sola oportunidad para arrepentirnos y yo la acabo de gastar contigo porque es muy injusto”.

Audrey, sorprendida y sin entender del todo lo que estaba sucediendo, escuchaba atenta mientras Malú insistía: “Tienes que estar aquí porque tú tienes la voz”. La coach añadió: “Has hecho cosas que nos hubiese gustado que hubieses hecho de otra forma, pero tu eco de voz, tu potencia al cantar, tu forma de proyectar… es que tienes que estar aquí”.

Con estas palabras, Malú utilizó su única oportunidad de arrepentirse lo que permitió que Audrey entrara directamente en su equipo tras haber quedado fuera en primera instancia.

