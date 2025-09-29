Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Estimulación eléctrica craneal contra el covid persistente, es el último ensayo para intentar combatir la enfermedad

El Hospital bilbaíno de Basurto ensaya en 80 pacientes con covid persistente la estimulación eléctrica craneal para mejorar los problemas cognitivos y la fatiga

Paula Rioz
Publicado:

El Hospital bilbaíno de Basurto ha comenzado un ensayo clínico con 80 pacientes con covid persistente. A través de la técnica de neuromodulaciónno invasiva se pretende mejorar los problemas cognitivos, de fatiga, depresivos y de dolor neuropático habituales en estos enfermos.

El jefe del servicio de Neurología, Juan Carlos García-Moncó explica que colocan a modo de gorro unos electrodos superficiales en la cabeza. A través de ellos y aplicando una corriente eléctrica de baja intensidad estimulan áreas del cerebro, con la intención de mejorar las síntomas que padecen como consecuencia del covid.

La investigación que lleva tres semanas en marcha avanza rápidamente. García-Moncó subraya que el número de afectados "es muy alto" y ha sido sencillo reunir a los 80 pacientes que están participando en el primer ensayo de este tipo en Euskadi.

El ensayo

Los 80 pacientes se dividen en dos grupos, uno recibe estimulación real y otro una estimulación de placebo. El objetivo es comprobar si los beneficios que se pueden observar derivan del tratamiento. Las conclusiones definitivas tardarán entre dos o tres meses aunque el jefe de Neurología es contundente: "sigue sin haber un tratamiento específico de la causa. Buscamos mejorar la calidad de vida de los pacientes sin exponerles a terapias que no estén bien demostradas" Buscan comprobar si la estimulación eléctrica puede ser una opción terapéutica válida.

La participación es mayoritariamente femenina. Son ellas las más afectadas por el covid persistente. A la espera de resultados García-Moncó confirma que los enfermos expuestos al tratamiento clínico no han experimentado efectos secundarios graves

