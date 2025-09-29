Paula Ordovás: "Cuando le dije a mi madre que habían abusado de mí con 4 años me dijo que en la vida pasan cosas y tenía que ser fuerte"

Con más de medio millón de seguidores en redes sociales Paula Ordovás ha hecho públicos los abusos que sufrió de niña a manos de una persona que cuidaba de sus hermanos y de ella. Según su duro testimonio los hechos se alargaron desde los 4 a los seis años, "semanalmente". No era consciente de la gravedad de lo que sucedía.

Reconoce que le costó tiempo comprender hasta qué punto aquella experiencia traumática hizo añicos quién era: "Mi personalidad se vio completamente desestructurada".

Los sentimientos que le embargaban eran de culpa, vergüenza y "miedo de romper una familia", pero una parte de su testimonio es, si cabe, más impactante que los abusos sexuales que denuncia. Con un padre bastante ausente por su profesión de piloto Paula revela cuál fue la reacción de su madre, a la que atribuye una carencia de herramientas con las que actuar: "Cuando le dije a mi madre que habían abusado de mí con 4 años me dijo que en la vida pasan cosas y tenía que ser fuerte".

"Mi madre no logró acompañarme de la forma que yo necesitaba", expresa Paula.

"En vez de viviendo, sobreviviendo"

Ese infierno duró 4 años y cada vez se hacía más frecuente y recuerda "el pasillo del miedo", por el que le llevaba su abusador: "Te inculca el miedo: 'Tú eres la culpable, si dices esto no te van a creer'. Él domina la situación".

Su reacción de niña se produjo cuando temió por la integridad de su hermano menor, al que contaba historias terroríficas para que no se acercara a la zona donde se perpetraban los abusos: "Me convertí en su peor enemiga porque le contaba historias".

"Ese miedo me hizo saltar y decirlo en casa", confesaba Paula.

Paula segura que aquella experiencia le llevó a tener una personalidad autodestructiva y de problemas psicológicos con los que le ha costado lidiar hasta llegar al punto en que se encuentra ahora, gracias a la terapia.

"Mi herida fue el abuso, pero mi trauma, que me sentí desprotegida", sentenciaba la influencer.

