"Me duele mucho, es impensable": Mika no esperaba la eliminación de su talent y así se despide de ella

Con las Batallas en Directo a la vuelta de la esquina, los talents han superado gran parte del programa. El Asalto Final ha dejado grandes momentos en los que ha habido muy buenas actuaciones y las emociones han estado a flor de piel en todo momento. Una de las peores partes es la despedida, si hay un ganador tiene que haber un perdedor y el que no consigue superar el asalto final debe abandonar La Voz.

Uno de los asaltos más reñidos lo ha protagonizado Nela, la talent del equipo de Mika ha sido la menos votada por el público pero eso no ha impedido que la cantante demostrase su gran talento. "Me duele mucho el hecho de que Nela ya no vaya a estar aquí" ha declarado el coach tras la actuación. A pesar del resultado, Nela ha reafirmado el orgullo que siente por haber participado en el programa y se queda con "el aprendizaje" que ha tenido en La Voz.

El asalto entre el equipo de Malú y el de Mika ha terminado con un sabor agridulce, pero La Voz continua y las Batallas en Directo están a la vuelta de la esquina. En el próximo programa los talents deberán estar muy preparados para la incertidumbre de interpretar sus canciones en directo. ¿Te lo vas a perder?