El viernes
Llega la primera Semifinal de La Voz: tú decides quién continúa en la recta final del programa
Este viernes a las 22:00h, los coaches viven una noche decisiva: solo ocho artistas pasarán a la siguiente fase… y tú eliges quién. ¡No te lo puedes perder!
La emoción continúa sobre el escenario de La Voz. Este viernes a las 22:00 horas en Antena 3, llega la primera semifinal del talent show más querido de la televisión. Una gala decisiva en la que los coaches afrontarán una noche llena de nervios, música y decisiones al límite.
Solo ocho concursantes lograrán su pase a la segunda semifinal, y esta vez será el público quien tenga la última palabra. A través de la web de Antena 3, los espectadores podrán votar y decidir qué artistas seguirán soñando con convertirse en la mejor voz del país.
Con actuaciones espectaculares, momentos de pura emoción y un nivel artístico altísimo, la primera semifinal de La Voz promete ser una noche inolvidable. ¿Quién logrará mantenerse en el concurso y aspirar a ganar y quién se quedará a las puertas de la gran final?
