Mika y Carla Morrison unen sus voces por primera vez en La Voz: así suena ‘Diamantes’

El segundo Asalto de La Voz arrancó con un momento único que conquistó al público desde el primer segundo. Mika y Carla Morrison sorprendieron con una interpretación delicada y poderosa de ‘Diamantes’, en la que sus voces se entrelazaron a la perfección, demostrando una complicidad artística innegable.

Fue la primera vez que ambos artistas cantaron juntos en el escenario del programa, y su dueto no dejó indiferente a nadie.

Con una puesta en escena sobria y una interpretación llena de sentimiento, Mika y Carla crearon un ambiente íntimo y elegante que marcó el inicio de una gala que promete grandes emociones. ¡Lo que nos gusta escuchar a Mika cantar en español! Y más este tema de su asesora.

La actuación sirvió para dar el pistoletazo de salida para el equipo de Mika, que se enfrenta ahora a una de las fases más decisivas del concurso. Si el arranque fue así de brillante, la noche promete talento, emoción y muchas sorpresas por descubrir.