Mika y Carla Morrison unen sus voces por primera vez en La Voz: así suena ‘Diamantes’
El coach y su asesora han brillado en el escenario con esta interpretación única que nos ha enamorado.
El segundo Asalto de La Voz arrancó con un momento único que conquistó al público desde el primer segundo. Mika y Carla Morrison sorprendieron con una interpretación delicada y poderosa de ‘Diamantes’, en la que sus voces se entrelazaron a la perfección, demostrando una complicidad artística innegable.
Fue la primera vez que ambos artistas cantaron juntos en el escenario del programa, y su dueto no dejó indiferente a nadie.
Con una puesta en escena sobria y una interpretación llena de sentimiento, Mika y Carla crearon un ambiente íntimo y elegante que marcó el inicio de una gala que promete grandes emociones. ¡Lo que nos gusta escuchar a Mika cantar en español! Y más este tema de su asesora.
La actuación sirvió para dar el pistoletazo de salida para el equipo de Mika, que se enfrenta ahora a una de las fases más decisivas del concurso. Si el arranque fue así de brillante, la noche promete talento, emoción y muchas sorpresas por descubrir.
