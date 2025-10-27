"Que me dé esos ánimos me llena mucho": los mensajes de apoyo más emotivos que han recibido los talents

Los talents de la sexta gala de las Audiciones a ciegas vivieron una noche cargada de emociones. Entre nervios, ilusión y sueños por cumplir, los artistas recibieron una sorpresa muy especial: mensajes de ánimo de sus allegados antes de salir a cantar.

Las palabras de sus seres queridos se convirtieron en el impulso perfecto para enfrentarse al reto de las Audiciones a ciegas. Hubo risas, lágrimas y muchas emociones contenidas en los camerinos. Algunos recibieron fotos de familiares, otros audios de amigos que les acompañan desde el principio, y no faltaron los mensajes cargados de humor y cariño.

Uno de los talents no pudo evitar emocionarse al escuchar las palabras de apoyo de una persona muy cercana a él: “Que me dé esos ánimos me llena mucho”, confesaba. ¡Revive los mejores momentos en el vídeo de arriba!