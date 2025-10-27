Roberto Leal, en un dilema al decidir si Rosa gana en La Pista: “Luego me paran por la calle”

Roberto Leal sabe que cada duelo en La Pista entre Manu y Rosa deja alguna anécdota, ya sea por lo que tardan en acertar o, lo que resulta menos frecuente y por eso noticioso, porque hacen pleno. Parecía que la concursante gallega iba a conseguir lo segundo en este programa, pero la canción se le ha complicado más de lo que pensaba.

Tras escuchar el primer fragmento, Rosa ha respondido con mucha seguridad que era ‘Halo’, de Beyoncé. Igual de firme ha sido el ‘no’ del presentador, que ha sorprendido a la concursante y la ha dejado pensando de nuevo en la melodía. Afortunadamente para ella, Manu se daba por descartado de tan perdido que estaba.

Con un poco más de música, Rosa ha logrado rescatar de su memoria una palabra: “Forever”. Incluso ha tratado de darle cierta entonación para encajarla en la canción. La situación ha puesto a Roberto en un dilema, que ha trasladado a su vez al director del programa: “Yo aquí no me meto, que luego por la calle me paran y me zarandean”. ¿Cuál ha sido la decisión final sobre la victoria? ¡Descúbrelo en el vídeo!