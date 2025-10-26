Antena 3 LogoAntena3
Mejores momentos | Audiciones

El toque de atención de Malú a Yatra y Pablo López: “Tenéis que darle oportunidades a la gente”

La coach, con el equipo completo, ha visto cómo una talent se quedaba fuera de La Voz porque Yatra y Pablo no pulsaron por ella.

Malú, coach de La Voz 2025

Julián López
Publicado:

Uno de los momentos que más disfrutan los coaches durante las Audiciones a ciegas es cuando ven, en primera fila, las actuaciones de los talents que aún buscan un hueco en el programa.

Como Malú y Mika ya tenían el equipo lleno, sus sillones estaban dado vuelta y pudieron ver la actuación de Ana, que lo bordó interpretando ‘For Better or Worse’.

Esta talent se queda a las puertas de La Voz: “Quizá tu voz es mejor que la canción”

Pero ni Yatra ni López pulsaron su botón, y la talent quedó eliminada de La Voz. A pesar de todo, Ana quedó contenta con su actuación y declaró que seguirá en el camino para vivir de la música.

Malú mostró su descontento con sus compañeros. “Tenéis que darle oportunidades a la gente”, ha señalado la coach. Y es que Malú también ha puntualizado que hasta ellos mismos se equivocan, pues es normal que los jóvenes talentos también sufran fallos.

“Solo tienen una oportunidad”, ha comentado Malú mientras Yatra intentaba defenderse: “Tiene que ser alguien que nos traspase a todos”, ha señalado el coach colombiano. ¡Dale al play y no te pierdas todo lo que pasó!

Mayte, talent de La Voz 2025

“Te admiro muchísimo”: Malú se emociona ante las palabras de esta talent en La Voz

Malú, coach de La Voz 2025

