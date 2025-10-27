Un cepillo eléctrico arranca un mechón de pelo a una niña de tres años

A la hija de Amy, una niña de tres años, se le enganchó un mechón de pelo con el nuevo cepillo eléctrico que le había comprado su madre. "Se encendió, el cepillo salió volando... y succionó su cabello", denuncia Amy, según recoge la 'BBC'.

Tras lo sucedido, la pequeña se quejaba del dolor de cabeza: "Me duele la cabeza, me duele la cabeza", decía según narra su madre que asegura que, un mes después, el pelo aún no le había comenzado a crecer de nuevo.

La madre asegura que tras denunciar lo sucedido con el producto comprado por Internet, el sitio le ofreció un reembolso de casi 1.500 euros, pero Amy dijo que rechazaría: "No quiero que ningún otro niño pase por lo que ella pasó".

Retiran el producto de la venta

Un portavoz del comercio chino informó a la BBC de que están "preocupados" por lo sucedido y le desean a la pequeña que se recupere "rápidamente". "La seguridad y el bienestar de nuestros clientes son siempre nuestra máxima prioridad", aseguran.

Además, la compañía informó que el producto había sido retirado de la venta en Gran Bretaña por decisión del fabricante y que se realizaría una revisión del cepillo eléctrico. El producto en cuestión fue eliminado de nuestra plataforma en agosto y desde entonces hemos retirado productos similares como medida de precaución", anunció el portavoz.

También se ha incluido el producto en la Base de Datos de Seguridad de Productos, que es el sistema de notificación utilizado por las autoridades locales para informar sobre productos inseguros. "Colaboramos con las principales organizaciones de pruebas mundiales para ayudar a garantizar que los productos vendidos cumplan con los requisitos de seguridad".

