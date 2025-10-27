Antena 3 LogoAntena3
Richard Gere se va de España, ¿para no pagar impuestos?: "La tributación es un 35% más cara"

El multimillonario actor estadounidense Richard Gere y su mujer Alejandra Silva han decidido volver a cambiar de residencia. Pese a haberse instalado hace menos de un año, el matrimonio ha alzado el vuelo para alejarse de tierras españolas.

Bye bye Richard Gere

Andrés Pantoja
Publicado:

Prácticamente al mismo tiempo de recibir el Goya Internacional 2025, se hizo público que Richard Gere y su esposa Alejandra Silva (Gere, tras adquirir el apellido en su matrimonio) se habían instalado en la lujosa urbanización de la Moraleja, en Madrid.

No ha durado mucho el idilio de 'los Gere' con nuestro país dado que ahora se ha conocido que Richard y Alejandra han echado el cierre de su mansión y se han trasladado de vuelta a la ciudad de Nueva York.

¿Huida de los impuestos?

Según publica en la red social 'X' el cofundador del portal inmobiliario 'Idealista', Fernando Encinar, el impuesto de patrimonio podría ser el motivo que hay detrás del último cambio de residencia de Richard Gere a Estados Unidos.

"Tiene que pagar el IVI, como no puede ser de otra manera"

Juan Carlos Galindo, experto en fiscalidad de prevención de blanqueo de capitales, explicaba que Richard Gere seguía siendo residente fiscal en Estados Unidos pese a vivir en España. Esto es, el actor paga sus impuestos allí. Eso sí, en nuestro país tributaría por los bienes que aquí posee, solo esos. Niega rotundamente que tribute por todo su patrimonio internacional en España, como han asegurado algunas informaciones: "Se le aplica el Tratado de Doble Imposición".

Explicaba el acuerdo que existe entre los dos países en materia fiscal y al mismo tiempo hacía una afirmación sorprendente: "La diferencia de tributación entre España y Estados Unidos es de media un 35% más cara en España".

