Capítulo 423

¡Hay esperanza! Marta y Digna se dan cuenta de que Andrés ha comenzado a mover un dedo

A pesar de que sigue en coma, ha empezado a mover un dedo de la mano.

Marta Andrés

Marta y Digna han tenido una profunda conversación sobre las adversidades que los De la Reina y los Merino han tenido que vivir en la última época...

La matriarca ha consolado a Marta, confía en que se pondrá bien, pero la joven teme que su hermano nunca salga del coma.

Mientras hablaban, se han dado cuenta de que Andrés, ha comenzado a mover uno de los dedos de la mano. ¿Lo está moviendo de verdad?

Digna ha corrido a llamar a una enfermera... ¿Se está despertando Andrés?

