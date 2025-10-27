¡Hay esperanza! Marta y Digna se dan cuenta de que Andrés ha comenzado a mover un dedo

Marta y Digna han tenido una profunda conversación sobre las adversidades que los De la Reina y los Merino han tenido que vivir en la última época...

La matriarca ha consolado a Marta, confía en que se pondrá bien, pero la joven teme que su hermano nunca salga del coma.

Mientras hablaban, se han dado cuenta de que Andrés, ha comenzado a mover uno de los dedos de la mano. ¿Lo está moviendo de verdad?

Digna ha corrido a llamar a una enfermera... ¿Se está despertando Andrés?