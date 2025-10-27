Hablamos con él
Vecino de la mujer detenida por envenenar a su marido: "Podría haber matado a su hijo si hubiera probado la chocolatina"
Una mujer ha sido detenida tras intentar matar a su marido por segunda vez. La primera, con una chocolatina envenenada y la segunda, con rociándole con ácido.
Los vecinos de León están conmocionados ante la detención de una mujer por intentar matar a su marido en dos ocasiones. La primera lo hizo con una chocolatina envenenada y, la segunda, rociándole con ácido.
Tras el intento de envenenamiento, la víctima pasó 700 días tratando de recuperarse y, tras el ataque con ácido, la víctima sufre secuelas psíquicas y físicas, entre ellas una pérdida de visión de aproximadamente el 90%.
"Ella es una persona que no está bien", nos cuenta José Manuel, un vecino de la pareja, "podría haber matado a su hijo si hubiera querido probar la chocolatina".
Pasaron meses hasta que la policía descubrió que la autora del intento de envenenamiento era su mujer. "Ella debió suponer que se le acababa el tiempo y dijo: "Esta faena la voy a acabar"", afirma Carlos Quílez.
Ahora, la detenida ha pasado a disposición del Juzgado de Instrucción número 1 de La Bañeza, cuyo titular ha decretado su ingreso en prisión.
