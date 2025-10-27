Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Hablamos con él

Vecino de la mujer detenida por envenenar a su marido: "Podría haber matado a su hijo si hubiera probado la chocolatina"

Una mujer ha sido detenida tras intentar matar a su marido por segunda vez. La primera, con una chocolatina envenenada y la segunda, con rociándole con ácido.

Envenena a su marido

Publicidad

Los vecinos de León están conmocionados ante la detención de una mujer por intentar matar a su marido en dos ocasiones. La primera lo hizo con una chocolatina envenenada y, la segunda, rociándole con ácido.

Tras el intento de envenenamiento, la víctima pasó 700 días tratando de recuperarse y, tras el ataque con ácido, la víctima sufre secuelas psíquicas y físicas, entre ellas una pérdida de visión de aproximadamente el 90%.

"Ella es una persona que no está bien", nos cuenta José Manuel, un vecino de la pareja, "podría haber matado a su hijo si hubiera querido probar la chocolatina".

Pasaron meses hasta que la policía descubrió que la autora del intento de envenenamiento era su mujer. "Ella debió suponer que se le acababa el tiempo y dijo: "Esta faena la voy a acabar"", afirma Carlos Quílez.

Ahora, la detenida ha pasado a disposición del Juzgado de Instrucción número 1 de La Bañeza, cuyo titular ha decretado su ingreso en prisión.

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Envenena a su marido

Vecino de la mujer detenida por envenenar a su marido: "Podría haber matado a su hijo si hubiera probado la chocolatina"

"Que me dé esos ánimos me llena mucho": los mensajes de apoyo más emotivos que han recibido los talents

"Que me dé esos ánimos me llena mucho": los mensajes de apoyo más emotivos que han recibido los talents

María del Carmen

María del Carmen, dispuesta a hacer justicia tras la muerte de su hijo: "La mujer que le dejó agonizando está en Bogotá viviendo la vida"

Multa
Nos lo cuenta

Miguel recibe una multa por una infracción que no cometió: "Yo ni siquiera estuve en Sevilla"

Loredana
Hablamos con ella

La presunta acosadora del gimnasio se defiende: "Ellos han decidido mentir porque sabían que mi marido tenía dinero"

Avispa velutina
En Lugo

Compañero del fallecido a causa de la picadura de avispas velutinas: "Pudo llamar a su hermano, pero ya no tragaba"

Un hombre de 55 años ha fallecido tras pisar un nido de abejas velutinas. Estas le atacaron y fue imposible salvarle la vida.

Okupan la casa que les permitía pagar el tratamiento de su hija enferma
Denuncia

Okupan la casa que les permitía pagar el tratamiento de su hija enferma: "Nos deben unos 10.000 euros"

Marta tenía 18 años cuando un batido de pistacho, al que era alérgica, la puso al borde de la muerte. Aquel episodio le cambió la vida y le obligó a recibir una rehabilitación que sus padres pagaban a base de alquilar su casa. Una vivienda que ahora está okupada.

De talent a asesora: Chiara Oliver regresa a La Voz de la mano de Pablo López

De talent a asesora: Chiara Oliver regresa a La Voz de la mano de Pablo López

Madre de víctima de acoso escolar

“Móntate un Sandra, calva”: hablamos con la madre de una nueva víctima de acoso en Jerez

Iglesia evangélica

Una iglesia evangélica abre cada cuatro días: Madrid ya tiene el doble que católicas, y aceptan Bizum

Publicidad