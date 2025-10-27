El liberador ‘So payaso’ de Eva Isanta en La Pista: “Lo que son los nervios”

La playlist de La Pista en este programa de Pasapalabra ha ofrecido canciones para todos los gustos y de todas las épocas. Eva Isanta ha puesto la guinda con una victoria gracias a Extremoduro, después de que Ricky Merino ganara con la ranchera ‘Me gustas mucho’ y Rosa reconociera ‘No one’ de Alicia Keys tras poner en un gran dilema a Roberto Leal.

Eva se ha enfrentado en su duelo musical a Iñaki Miramón. Los dos han viajado hasta el año 1996. Tras el primer fragmento, la actriz ha estado a punto de tirar la toalla pero, in extremis, le ha llegado un golpe de inspiración con Extremoduro. Lo que aún no ha recordado bien es la canción.

Esta vez, el verso de la letra sí ha ayudado de forma decisiva. Eva ha conseguido seguir cantando. Aún se le resistía el estribillo y el título, hasta que le ha llegado de golpe. De forma liberadora, ha gritado: “So payaso”. “¡Gracias!”, ha respondido Roberto. Como ha dicho la actriz: “Lo que son los nervios”. ¡Revívelo en el vídeo!