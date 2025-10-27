Vivienda
Naiara compra viviendas okupadas, una inversión al alza: "Normalmente llego a un acuerdo con ellos"
El elevado precio de las viviendas, sumado a la difícil situación inmobiliaria en nuestro país ha provocado el auge de una medida desesperada: la compra de viviendas okupadas. Por un lado, los propietarios deciden venderla incapaces de recuperar sus casas y, por otro, los compradores lo ven como una opción más asequible de inversión.
Crece una nueva tendencia en el mercado inmobiliario: la compra-venta de casas okupadas. Durante el tercer trimestre de 2025 se registraron 23.010 viviendas en venta en España que se encontraban ocupadas ilegalmente, lo que representa ya el 3% del total de la oferta nacional.
Esta situación viene provocada por el hastío de los propietarios, incapaces de recuperar la vivienda, sumado a la desesperación de los que buscan una casa a un precio asequible. Naiara es una de esas personas que compra casas okupadas porque las ve como una oportunidad dentro de la mala situación del mercado.
Naiara es inversora y asegura que, como el gobierno no les ofrece ninguna medida eficaz, opta por las viviendas okupadas a un precio más asequible. "Compro viviendas en subasta que están okupadas y llego a un acuerdo con ellos", nos cuenta, "siempre estudio las personas que viven dentro y normalmente les das dinero".
Esta tendencia es tan solo un reflejo de la situación en la que se encuentra el mercado inmobiliario en España. Y tú, ¿qué opinas de la compra de viviendas okupadas?
