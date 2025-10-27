Naiara compra viviendas okupadas, una inversión al alza: "Normalmente llego a un acuerdo con ellos"

Crece una nueva tendencia en el mercado inmobiliario: la compra-venta de casas okupadas. Durante el tercer trimestre de 2025 se registraron 23.010 viviendas en venta en España que se encontraban ocupadas ilegalmente, lo que representa ya el 3% del total de la oferta nacional.

Esta situación viene provocada por el hastío de los propietarios, incapaces de recuperar la vivienda, sumado a la desesperación de los que buscan una casa a un precio asequible. Naiara es una de esas personas que compra casas okupadas porque las ve como una oportunidad dentro de la mala situación del mercado.

Naiara es inversora y asegura que, como el gobierno no les ofrece ninguna medida eficaz, opta por las viviendas okupadas a un precio más asequible. "Compro viviendas en subasta que están okupadas y llego a un acuerdo con ellos", nos cuenta, "siempre estudio las personas que viven dentro y normalmente les das dinero".

Esta tendencia es tan solo un reflejo de la situación en la que se encuentra el mercado inmobiliario en España. Y tú, ¿qué opinas de la compra de viviendas okupadas?