Mari Carmen encuentra en los bebés reborn un consuelo tras la muerte de su marido: "Mis hijos me toman por loca, pero me da igual"

Tras quedarse viuda, Mari Carmen ha volcado toda su ilusión en sus muñecas reborn, que para ella son como sus hijas y le han devuelto las ganas de vivir.

Bebés reborn

Mari Carmen pensó que jamás recuperaría las ganas de vivir tras la muerte de su marido. Sin embargo, hoy viene al plató de Y ahora Sonsoles con sus bebés reborn, las que le han devuelto la ilusión y han cubierto el vacío que le dejó su gran amor.

Gracias a sus bebés reborn, Mari Carmen no se siente sola. Hoy asegura que son como sus hijas. "Me hacen mucha compañía, es lo mejor que he hecho en la vida", afirma.

La primera bebé reborn, Lola, llegó cuando aún su marido estaba vivo. "Cuando falleció me di cuenta de que necesitaba otro, ahora voy a por el chico", nos cuenta.

Cuando llega a casa, lo primero que hace es saludar a sus muñecas, las baña, les habla, las besa, las viste... Ha encontrado en ellas algo que parecía que llevaba toda la vida buscando: "La gente me toma por loca, los primeros mis hijos, pero a mí me da igual".

Pese a que muchos la critican por cuidar de sus muñecas como si fueran sus hijas, Mari Carmen tiene claro que no dejará de hacerlo porque son ellas las que le han devuelto la felicidad. ¡No te pierdas todo lo que nos ha contado en el vídeo de arriba!

