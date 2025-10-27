Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Muere una bebé después de que su hermana de cinco años le tirase desde una cuarta planta

Las autoridades continúan investigando si la hermana mayor actuó movida por los celos.

Imagen de archivo de la fachada de un edificio con toldos verdes.

Imagen de archivo de la fachada de un edificio con toldos verdes.

Alba Gutiérrez
Publicado:

Una tragedia ha conmocionado a la región rusa de Tartaristán después de que una bebé recién nacida muriera al caer desde una ventana del cuarto piso de un edificio situado en la aldea de Vasilyevo. Tal y como comunicaron las autoridades, la bebé fue presuntamente arrojada por su hermana de cinco años, en un momento en el que las dos no estaba supervisadas por algún adulto.

Los informes policiales indicaron que la madre de las dos menores había salido del domicilio mientras su esposo estaba en el trabajo. De esta forma, la madre dejó a las dos pequeñas solas en su apartamento.

Tal y como han contado varios testigos que pasaron por la zona, escucharon los gritos de la niña de cinco años desde una ventana y pocos segundos después, vieron a la bebé de 21 díasinmóvil sobre el suelo de cemento. Al ver el terrible accidente, los testigos dieron la voz de alarma y los servicios de emergencia acudieron inmediatamente, aunque solo pudieron certificar la muerte de la pequeña.

Por el momento, el Comité de Investigación de Rusia ha abierto una causa penal por la muerte del bebé y señaló que la madre podría enfrentarse a cargos por negligencia. De la misma manera, los investigadores continúan analizando el posible motivo de la acción de la niña de cinco años e incluso, se ha incluido la hipótesis de que actuara de esa forma por celos hacia su nueva hermana. Según fuentes locales, la menor habría expresado malestar por la presencia de la bebé en casa.

La madre podría ser procesada por negligencia

Tal y como detallaron medios locales, la madre se encontraba visitando a una amiga en el momento del terrible suceso. Según el comunicado oficial de las autoridades rusas, se siguen investigando las circunstancias del caso y continúan evaluándose las acciones de ambos progenitores. Tal y como informaron, "se están examinando las acciones de los padres que dejaron a los niños sin supervisión, así como otros posibles escenarios".

Por su parte, el jefe del distrito de Zelenodolsk, Mijaíl Afanasyev, lamentó el suceso y pidió a los padres extremar la precaución. Según ha declarado, expresa "sus condolencias a la familia" y "exhorta a todos los padres a no dejar nunca a sus hijos pequeños solos".

Sin duda, esta tragedia ha generado un profundo impacto en la comunidad local, mientras la investigación continúa con el objetivo de esclarecer completamente los hechos y determinar las responsabilidades penales correspondientes.

Muere un bebé de un año al caer por la ventana de un piso en Vitoria

Un bebé de solo un año murió tras caer por la ventana de un segundo piso hace tan solo un mes. Tras precipitarse al vacío, el niño fue atendido por los servicios de emergencia y posteriormente, se le trasladó al hospital de Txagorritxu de la capital alavesa. Sin embargo, allí solo pudieron confirmar su fallecimiento.

Por el momento, la Ertzaintza se ha hecho cargo de la investigación para tratar de esclarecer las circunstancias en las que se produjo la caída y todo apunta a que fue un fatal accidente.

