¿Llegó el día? Manu hace creer en El Rosco con 24 aciertos: ¡a una del bote histórico de Pasapalabra!

Los espectadores de Pasapalabra han contenido el aliento cuando Manu ha dicho la respuesta que podía valer un bote histórico de 2.302.000 euros. La ha dado con tanta seguridad en una última jugada magistral que más de uno se ha quedado rozando el infarto. ¿Había completado El Rosco? Ironías del destino, justo al comienzo del programa habían conversado sobre cómo lo celebrarían.

El concursante madrileño ha comenzado su nuevo duelo contra Rosa de forma prometedora: cinco letras para arrancar. Con más o menos holgura, ha mantenido esa ventaja hasta el final de la primera vuelta, que los dos han terminado con 18 aciertos. La coruñesa ha tomado entonces la iniciativa y ha sorprendido al llegar hasta los 23. Al no estar segura de más respuestas, ha dado por buenísimo ese listón y se ha plantado.

Sin embargo, el nivel de estos dos concursantes es tan extraordinario que puede saltar la sorpresa. Manu tenía que remontar, aún con 19 aciertos, y vaya si lo ha hecho. Ha ido asegurando cada respuesta y ha empatado, ha llegado a 24 aciertos por sexta vez y se ha lanzado a por el mayor bote en la historia de Pasapalabra.

Con la Y, ni se ha pensado dos veces “el apellido de la actriz que protagonizó la película ‘La leyenda del diamante’”. Después, los instantes de silencio, que parece interminable, de Roberto Leal. ¿Su respuesta le ha convertido en el campeón más legendario en los 25 años de vida de este concurso? ¡Descúbrelo en el vídeo!