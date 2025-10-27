Investigan a una mujer por usar durante diez años la tarjeta de un hombre con discapacidad cognitiva

La Guardia Civil ha investigado en Laredo (Cantabria) a una mujer de 58 años como presunta autora de un delito continuado de estafa por utilizar durante una década la tarjeta bancaria de un hombre de 67 años con dificultades cognitivas.

Según informó el instituto armado, la investigación se inició tras la alerta de un familiar de la víctima, que detectó recientemente varios cargos bancarios que el hombre no había realizado. Al revisar con detalle los movimientos, y con la colaboración de la entidad bancaria, los agentes comprobaron que los pagos se repetían desde hace aproximadamente diez años.

Los cargos eran de pequeño importe, pero constantes, y se habrían realizado en gasolineras, tiendas de ropa y complementos, compras por internet y pedidos de comida a domicilio. En total, la cantidad defraudada ascendería a unos 2.000 euros.

Las pesquisas revelaron que la investigada mantenía una relación de confianza con el hombre, al que ayudaba con frecuencia en sus compras. Esa cercanía le daba acceso a la tarjeta bancaria para realizar gestiones por encargo de la víctima. Sin embargo, presuntamente habría aprovechado ese acceso para efectuar pagos sin su consentimiento durante años.

La Guardia Civil ha instruido diligencias contra esta mujer como presunta autora de una estafa continuada y ha remitido el caso a la autoridad judicial competente.

Otro caso en Cantabria

En un suceso paralelo, agentes del Puesto de Suances investigan también a un hombre de 31 años y vecino de Torrelavega por realizar trece cargos no autorizados con una tarjeta sustraída, por un importe cercano a los 350 euros. Los pagos se efectuaron entre el 29 de septiembre y el 2 de octubre en estancos, gasolineras y pastelerías de distintos municipios de Cantabria.