La Ruta Vol. 2: Ibiza llega a atresplayer: Electrónica, boom turístico y cultura ibicenca en esta nueva entrega

El fenómeno de La Ruta continúa su viaje. Después de que la primera temporada de la serie ganase el premio Ondas y dos Feroz (Mejor serie dramática y Mejor actriz protagonista para Claudia Salas) con su retrato de la mítica Ruta del Bakalao, atresplayer acaba de estrenar una nueva entrega: La Ruta. Vol. 2: Ibiza, tras su presentación oficial en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián.

Se trata de la continuación de la historia a través del personaje de Marc Ribó (interpretado por Àlex Monner), ahora convertido en un DJ consagrado que mueve al público de las discotecas de Ibiza. Sin embargo, la isla no es un sitio fácil en los años noventa para alguien como él, ya que los ingleses están acaparando los grandes locales de la zona y trayendo a sus propios djs, reconfigurando la vida nocturna a su antojo.

La Ruta. Vol.2: Ibiza | atresplayer

Este contexto se combina con otro anterior, en los años setenta, donde vemos la explosión de la construcción y el boom turístico, en contraste con otras formas de entender la vida en Ibiza más hippies. Era un momento, aún bajo el franquismo, donde esta isla balear era un refugio de artistas y bohemios, que encontraban allí un lugar diferente a las ciudades más grises.

Esta trama de los años setenta, que sucede en paralelo a la de Marc, nos ayuda a entender también de donde viene él. Y es que quien la protagoniza es el propio Monner, pero encarnando en esta línea temporal al padre de Marc, Manuel. El personaje se muda a la isla junto a su esposa Toni (Claudia Salas) en busca de un sitio donde prosperen sus sueños, y además coincide con Violeta (Irene Escolar), una mujer con una mentalidad muy diferente a la de ambos.

La Ruta. Vol.2: Ibiza | atresplayer

Así, La Ruta. Vol. 2: Ibiza propone un relato doble para seguir explorando la noche y la importancia cultural de Ibiza. Además, en la trama más actual, Marc Ribó conoce a Vicky (Carla Díaz), una chica que se queda embarazada de él tras una noche juntos. De este modo, la serie aprovecha también esta dualidad temporal para hablar de lo que supone ser padre a través de dos generaciones.

Ricardo Gómez, Claudia Salas y Elisabet Casanovas, quienes aparecían en la primera temporada de La Ruta, no tienen esta vez papeles protagonistas; pero sí retoman brevemente a sus personajes originales para conectar ambos volúmenes y dar cohesión al conjunto. Si la primera mirada ofreció una mirada emocional y sensorial sobre una generación perdida entre la libertad y el abismo, esta continuación promete mantener su magnetismo y expandir ese universo.

El primer episodio ya está disponible en atresplayer y, cada domingo, llegará un nuevo capítulo hasta el próximo 30 de noviembre, cuando la temporada llegará a su fin.