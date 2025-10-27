La reflexión de Amaia Montero tras su vuelta a La Oreja de Van Gogh: "Pensé muchas veces que no podía más"

La vuelta de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh tras la abrupta salida de Leire hace ya un año ha sido uno de los acontecimientos más comentados de estos últimos meses de año. Pero no solo eso, sino que además, el grupo anunciaba una gira por España con la que ya han hecho sold out.

Pero en toda esta historia había una clara protagonista: Amaia Montero de la cual poco se sabía desde que hace unos años se retirara del foco mediático por sus problemas de salud. De hecho, hace unos días salían a la luz por primera vez unas imágenes de la cantante en los ensayos con la banda donde se la podía ver mucho mejor.

Ahora y después de dejar un tiempo prudencial tras la locura por el anuncio oficial de su vuelta, Amaia decidía publicar una reflexión en su perfil de Instagram donde se abría como nunca.

"Dicen que las oportunidades sólo pasan una vez. Que si no las atrapas, ya no vuelven. Pero la vida me ha enseñado todo lo contrario: las oportunidades son tantas como las que tú te permitas. Las oportunidades nacen cuando decides que mereces otra. Cuando eliges ponerte en pie y seguir. Cuando te levantas de nuevo", empieza diciendo.

Luego habla sobre su retirada de seis años y todo lo que pensó en ese tiempo que estuvo lejos del foco mediático. "Durante seis años pensé muchas veces que no podría más, que no lo conseguiría, quizás porque en realidad ya no quería conseguir nada. Empecé entonces a deshacerme de la idea de mí para ser yo. No es un camino fácil, no es cómodo ni agradable pero sí muy real. Cuando te buscas auténticamente es letal tanto que no vuelves a ser la misma porque tienes que despedirte de una parte de ti para que nazca otra. De esto va la vida, de ir construyéndose, de irse para volver a ser; de alejarse del ruido para volver a escuchar. La vida va de agradecer".

Por último, Amaia le dedica unas palabras a todos aquellos que no se fueron de su lado en sus momentos más difíciles y a los miembros de La Oreja de Van Gogh. "Hoy quiero celebrar que seguimos creyendo con la ilusión intacta, que aún nos queda mucho por vivir y que seguimos aquí: JUNTOS".

Amaia Montero en el aeropuerto | Gtres

La publicación pronto se llenaba de comentarios como el de Paula Echevarría que le decía que tenía muchas ganas de verla: "Amaia, que ganas de verte! ❤️".