La mejor amiga de Laura Boyer, sobre su relación con Isabel Preysler: "Ella no les permitía tener contacto con su padre"

Isabel Preysler se abre en canal en sus memorias, Mi verdadera historia. En ellas, la socialité habla sobre sus relaciones amorosas, su familia y sus grandes polémicas

Uno de los asuntos más comprometidos que Preysler aborda en el libro es su relación con los hijos deMiguel Boyer. Esta está marcada por las tensiones y la distancia a raíz del conflicto familiar que desencadenó la herencia del ministro socialista.

En Y ahora Sonsoles hemos hablado con Inma Goyanes, amiga íntima de la difunta Laura Boyer. Esta cargó en varias ocasiones contra Preysler, acusándola de distanciar a Boyer de sus hijos.

"Laura intentó tener relación con su padre e Isabel no la quería en su casa", asegura Inma, "ella no le permitía tener contacto con él".

Según nos cuenta, el conflicto empeora cuando Miguel Boyer ingresa en el hospital: "Cuando llegaba Isabel, ellos se tenían que ir". Una guerra que culmina con la muerte del ministro, ya que según Inma Goyanes, Isabel Preysler no les permitió que se quedaran con nada de su padre.

