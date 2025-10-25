La hija de Miriam Díaz-Aroca llega a La Voz y confiesa el mejor consejo de su madre

Antes de enfrentarse al gran escenario de La Voz, María Grant, hija de la reconocida actriz Miriam Díaz-Aroca, compartió cómo ha vivido los instantes previos a su Audición a ciegas. La joven, que lleva años formándose en música y teatro, confesó que su madre es una de sus mayores inspiraciones.

“Mi madre es mi referente”, aseguraba María con una sonrisa. “El mejor consejo que me ha dado es ser auténtica y a creer en mí misma”, añadió, dejando claro que el arte ha estado presente en su vida desde pequeña.

Con esa fuerza y ese consejo en mente, María subió al escenario para interpretar ‘Back to Black’ de Amy Winehouse, una de sus artistas favoritas. Una actuación llena de carácter y personalidad, en la que la joven quiso rendir homenaje a la autenticidad que su madre siempre le inculcó.

Aunque los coaches no llegaron a pulsar el botón, todos reconocieron su talento y su gran futuro. “Tienes una voz impresionante, pero necesitamos más María y menos Amy”, le dijo Pablo López, destacando que su gran reto está en encontrar su propio sello.