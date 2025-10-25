El final más emocionante: estas son las últimas voces que completan los equipos de La Voz 2025

La emoción y el talento se desbordaron en el plató de La Voz durante la última noche de Audiciones a ciegas. Los coaches Malú, Pablo López, Mika y Sebastián Yatra pusieron el broche de oro a una fase que ha estado repleta de momentos inolvidables, grandes descubrimientos y muchas sorpresas.

Con los sillones rojos a punto de quedarse inmóviles, cada giro fue decisivo. La gala estuvo marcada por risas, lágrimas, actuaciones memorables y la satisfacción de los coaches al completar sus equipos.

Así se cerraron los equipos en una noche que quedará para el recuerdo... ¡Repasamos la noche más decisiva de la edición!

Equipo Malú: Mayte pone el broche final con una voz llena de garra

Malú fue la primera en cerrar su equipo en esta edición. La coach madrileña completó su grupo con Mayte, una artista con una fuerza y un temperamento únicos que interpretó 'Arráncame' de Vanesa Martín.

Malú se giró en el último segundo, conquistada por la pasión y la autenticidad de la talent. “Te admiro mucho”, le dijo Mayte, emocionada, antes de protagonizar uno de los momentos más mágicos de la noche: cantar juntas “Se nos rompió el amor”, con Pablo López al piano.

Una actuación que puso la piel de gallina y que confirmó el gran cierre del equipo de Malú, un grupo lleno de voces potentes, femeninas y con mucha emoción.

Equipo Mika: Mateo cierra el equipo con una actuación que puso el plató en pie

Mika fue el segundo en completar su equipo y lo hizo por todo lo alto gracias a Mateo, un joven que decidió cantar descalzo para sentir el escenario. Su versión de 'Way Down We Go' de Kaleo fue pura intensidad y provocó uno de los bloqueos más comentados de la noche y prácticamente el último pleno de la edición.

Antes de Mateo, Mika también pudo conseguir la voz de Cayetano que cautivó el escenario con un tema de Alejandro Sanz. El coach se ha llevado dos voces muy deseadas para cerrar su equipo y darlo todo en la Gran Batalla de La Voz.

Equipo Pablo López: Kirsti, la voz más dulce, cierra el equipo del malagueño

Pablo López completó su equipo con Inés y Kirsti, la primera tuvo que esperar hasta el último segundo para verse dentro del concurso mientras que Pablo tuvo que pelear por la voz de Kirsti que enamoró al público con su interpretación de 'Fast Car' de Tracy Chapman.

Acompañada por su guitarra, creó un ambiente mágico que cautivó tanto a Pablo como a Sebastián Yatra, que se giraron casi al mismo tiempo. El malagueño cierra un equipo cargado de grandes músicos que lo darán todo en la siguiente fase del concurso.

Equipo Sebastián Yatra: Zaira consigue la última plaza de la edición y emociona al coach

El último equipo en completarse fue el de Sebastián Yatra, en una noche que el colombiano definió como “inolvidable”. Zaira se convirtió en la última talent elegida de la edición, protagonizando un cierre lleno de emoción.

Pero antes, protagonizó uno de los momentos más especiales. El coach pulsó por la voz de Antía una voz llena de personalidad en la que el resto de coach lamentaron no haber esperado para tenerla en su equipo. La talent cantó con su coach 'Quererte bonito' para dejarnos la piel de gallina.

La tercera plaza del equipo Yatra fue para El Gato CHP, un talent que nos sorprendió con su voz al cantar por Niña Pastori y que el colombiano se llevó gracias al bloqueo a Pablo López... ¡Menudo equipo!

La próxima llegan los asesores a la Gran Batalla de La Voz... ¿Te lo vas a perder?