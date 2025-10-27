El Hormiguero celebra 3.000 programas con Laura Pausini y una noche llena de sorpresas

El Hormiguero celebra el próximo lunes sus 3.000 emisiones con una gala muy especial que promete risas, sorpresas y grandes emociones. Pablo Motos liderará una velada repleta de momentos inolvidables que marcarán un hito en la televisión española.

La invitada de honor será Laura Pausini, que compartirá con el público anécdotas y música en una noche para el recuerdo. A partir de las 21:45 horas, los espectadores podrán disfrutar de un espectáculo único en Antena 3.