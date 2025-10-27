Nueva temporada del concurso
Los porcentajes más locos de Arturo Valls: se sincera antes del estreno de El 1%
El presentador sale al paso de una serie de preguntas incómodas con respuestas que, para muchos, tendrán mucha lógica... ¡porque se sentirán muy identificados!
Arturo Valls vuelve a ponerse al frente de El 1%, el formato revelación de la pasada temporada. El concurso vuelve este miércoles al prime time de Antena 3 para enfrentar a 100 nuevos concursantes a las preguntas del programa para hacerse con los 100.000 euros de premio.
El 1% no sólo pone a prueba lo aprendido estudiando o las habilidades de memoria, sino que mide la lógica las personas. Con Arturo, antes del estreno de la segunda temporada, las preguntas que le hemos hecho le han puesto en un dilema pero porque ha tenido que ser muy sincero. ¿Qué porcentaje de su cerebro funciona antes del café? ¿Qué porcentaje de veces se ríe aunque no entienda el chiste? ¿Cuántas veces su 'ya estoy saliendo' es verdad?
Las respuestas del presentador son sorprendentes. ¡Incluso hay algún 0%! Eso sí, muchos se sentirán muy identificados. ¡Dale al play para descubrir estos porcentajes locos!
