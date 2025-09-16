¿Qué es el botón del arrepentimiento? así será la nueva herramienta para los coaches de La Voz

La Voz 2025 llega a Antena 3 con más emoción que nunca y con una de las grandes novedades del año: el botón del arrepentimiento. Esta nueva herramienta promete cambiar el rumbo de las Audiciones a ciegas y aumentar la tensión entre los coaches.

Su funcionamiento es sencillo, pero muy emocionante: si un coach decide no girar su silla durante una actuación y, al terminar, se arrepiente de no haberlo hecho, podrá pulsar este botón especial para intentar recuperar al talent.

De esta forma, tendrá una segunda oportunidad de incorporarlo a su equipo, aunque la decisión final estará siempre en manos del concursante.

Con esta nueva mecánica, la competencia entre los coaches será aún más intensa, ya que ya no bastará con girarse a tiempo: también podrán rectificar y luchar por una voz que inicialmente dejaron escapar.

El botón del arrepentimiento se une a otras dinámicas ya conocidas del formato, como el bloqueo y el superbloqueo, y promete regalar momentos sorprendentes, giros inesperados y aún más emoción en el programa musical más visto de la televisión.

El megabloqueo y el Llego y canto entre otras grandes novedades

Entre las sorpresas más esperadas está el megabloqueo, una opción que permitirá a los coaches bloquear a todos sus compañeros a la vez. Este botón es ideal para los plenos, ya que con este movimiento estratégico, las batallas entre los coaches prometen ser más intensas que nunca, multiplicando la tensión y la diversión en el plató.

Otra de las grandes incorporaciones es el Llego y canto, una dinámica inédita en la que tres talents que no fueron seleccionados en el casting vivirán una segunda oportunidad.

Llegarán al plató sin saber nada, sin ensayos previos, sin banda y en acústico, enfrentándose al reto de sorprender a los coaches y al público de manera totalmente improvisada. Si alguno pulsa el botón, el aspirante entrará a su equipo como concursante oficial.