Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

El viernes, estreno

¿Qué es el botón del arrepentimiento? así será la nueva herramienta para los coaches de La Voz

La nueva temporada de La Voz incorpora una sorprendente novedad: el botón del arrepentimiento, una herramienta que dará a los coaches una segunda oportunidad para recuperar a talents que dejaron escapar en las Audiciones a ciegas.

Pablo López, coach de La Voz

Publicidad

Celia Gil
Publicado:

La Voz 2025 llega a Antena 3 con más emoción que nunca y con una de las grandes novedades del año: el botón del arrepentimiento. Esta nueva herramienta promete cambiar el rumbo de las Audiciones a ciegas y aumentar la tensión entre los coaches.

Su funcionamiento es sencillo, pero muy emocionante: si un coach decide no girar su silla durante una actuación y, al terminar, se arrepiente de no haberlo hecho, podrá pulsar este botón especial para intentar recuperar al talent.

De esta forma, tendrá una segunda oportunidad de incorporarlo a su equipo, aunque la decisión final estará siempre en manos del concursante.

Con esta nueva mecánica, la competencia entre los coaches será aún más intensa, ya que ya no bastará con girarse a tiempo: también podrán rectificar y luchar por una voz que inicialmente dejaron escapar.

El botón del arrepentimiento se une a otras dinámicas ya conocidas del formato, como el bloqueo y el superbloqueo, y promete regalar momentos sorprendentes, giros inesperados y aún más emoción en el programa musical más visto de la televisión.

El megabloqueo y el Llego y canto entre otras grandes novedades

Entre las sorpresas más esperadas está el megabloqueo, una opción que permitirá a los coaches bloquear a todos sus compañeros a la vez. Este botón es ideal para los plenos, ya que con este movimiento estratégico, las batallas entre los coaches prometen ser más intensas que nunca, multiplicando la tensión y la diversión en el plató.

Sebastián Yatra, coach de La Voz 2025

Otra de las grandes incorporaciones es el Llego y canto, una dinámica inédita en la que tres talents que no fueron seleccionados en el casting vivirán una segunda oportunidad.

Llegarán al plató sin saber nada, sin ensayos previos, sin banda y en acústico, enfrentándose al reto de sorprender a los coaches y al público de manera totalmente improvisada. Si alguno pulsa el botón, el aspirante entrará a su equipo como concursante oficial.

Sebastián Yatra, el fenómeno latino que llega como coach a La Voz 2025

Sebastián Yatra
Antena 3» Programas» La Voz

Publicidad

Programas

Pablo López, coach de La Voz

¿Qué es el botón del arrepentimiento? así será la nueva herramienta para los coaches de La Voz

Robert Redford

España cambió la vida a Robert Redford: "Se tomó un año sabático y exploró su faceta como pintor"

Brote de tuberculosis en Badalona

José Antonio López, virólogo, sobre los últimos brotes de tuberculosis: "Si no se trata, en décadas matará a millones de personas"

Bandera Palestina
'SOLD OUT'

La bandera palestina se convierte en el nuevo oro: sin stock en tiendas, proveedores colapsados y precios que quintuplican su valor

Joven, sobre denuncias falsas
Juventud

El miedo de los jóvenes a ser víctimas de una denuncia falsa: el 72% de los chicos teme ser acusado de violación

¡Una final de infarto! Jorge resuelve el último panel en solo 2 segundos
Mejores momentos | 16 de septiembre

¡Una final de infarto! Jorge resuelve el último panel en solo 2 segundos

Qué forma de darle la vuelta al programa en los últimos minutos.

Susana Uribarri
¡No te lo pierdas!

Susana Uribarri visita esta tarde el plató de Y ahora Sonsoles en directo

Susana Uribarri se sienta en el plató de Y ahora Sonsoles para repasar su impresionante carrera y recordar al gran José Luis Uribarri. ¡Te esperamos!

El robo más apropiado de la historia de La ruleta: le quita hasta el pase a la final

El robo más apropiado de la historia de La ruleta: le quita hasta el pase a la final

Hablamos con el empresario que acogió en su casa al equipo ciclista de Israel

Martín Varsavsky es el empresario que acogió en su casa al equipo ciclista de Israel: "Me contaban que estaban horrorizados"

Rodri pasa de 0 a 1.000 euros en un segundo: “¡Qué difícil esta tirada que has hecho!”

Rodri pasa de 0 a 1.000 euros en un segundo: “¡Qué difícil esta tirada que has hecho!”

Publicidad