"No voy a dejar que ese imbécil me quite a mi hijo": nuevos episodios de La Encrucijada, este jueves

Mientras la relación entre Amanda y César pende de un hilo, Patricia lucha por pararle los pies a Nando, el exnovio de Julia.

A pesar de estar en la cárcel, Nando advertirá a Julia que no dejará que lo aparte de su hijo, por lo que Patricia tomará cartas en el asunto para que su plan no se vaya al garte.

La tensión entre Octavio Oramas y César Bravo está llegando a su punto máximo en La Encrucijada, y Álvaro será el agravante perfecto que podría hacer que la balanza se inclinase a favor de alguno de ellos definitivamente.

Pero si algo está claro, es que, la persona que va a salir perdiendo, sin duda es Amanda Oramas. Con su padre y su marido enfrentados a juicio, nada puede salir bien. Parece que ella es la única que puede frenar la catástrofe que está a punto de suceder.

¿Conseguirá cumplir su misión con éxito? ¡No te pierdas la serie del momento! Los jueves, a las 22:50, en Antena 3.

César descubre la carta de suicidio de su padre… ¿será auténtica?

