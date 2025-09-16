"No voy a dejar que ese imbécil me quite a mi hijo": nuevos episodios de La Encrucijada, este jueves

A pesar de estar en la cárcel, Nando advertirá a Julia que no dejará que lo aparte de su hijo, por lo que Patricia tomará cartas en el asunto para que su plan no se vaya al garte.

La tensión entre Octavio Oramas y César Bravo está llegando a su punto máximo en La Encrucijada, y Álvaro será el agravante perfecto que podría hacer que la balanza se inclinase a favor de alguno de ellos definitivamente.

Pero si algo está claro, es que, la persona que va a salir perdiendo, sin duda es Amanda Oramas. Con su padre y su marido enfrentados a juicio, nada puede salir bien. Parece que ella es la única que puede frenar la catástrofe que está a punto de suceder.

¿Conseguirá cumplir su misión con éxito?