Profesor cansado del "bajísimo nivel" educativo: "¿Por qué nos hacen aprobar a todo el mundo?"

Alex lleva dando clase desde 1997, una profesión que le encanta, pero que tras casi 30 años ha decidido tirar la toalla.

Señala que es una decisión que lleva tiempo meditando porque no le gusta como se hacen actualmente las cosas: "Estamos maquillando la realidad".

Esta afectado porque considera que el nivel educativo en España es tan bajo que los alumnos "buenos" no den lo mejor de sí.

Según ha confesado está recogiendo las quejas de varios compañeros que, como él, se preguntan: "¿Por qué nos hacen aprobar a todo el mundo?"

¿Cómo mejoraría Alex la educación que se ejerce actualmente en las escuelas de nuestro país?