Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Nueva temporada

¿Con qué coach de La Voz te irías? ¡Descúbrelo en este test!

En La Voz cada coach tiene un estilo único: la fuerza de Malú, la emoción de Pablo López, la creatividad de Mika y el carisma de Sebastián Yatra. ¿Quieres saber con quién encajas mejor? Haz nuestro test y descúbrelo.

¿Con qué coach de La Voz te irías? ¡Descúbrelo!

Publicidad

Celia Gil
Publicado:

El 19 de septiembre arranca la nueva temporada de La Voz en Antena 3 y como cada año los talents que consigan pleno tendrán que elegir en qué equipo quieren estar: Malú, Pablo López, Mika, y Sebastián Yatra, solo podrán elegir a uno de ellos, sin contar los bloqueos, superbloqueos y todas las novedades que trae consigo la séptima temporada del formato en Antena 3.

Cada uno de ellos tiene un estilo único y una manera muy diferente de guiar a los diferentes artistas que buscan un hueco en la música. Además, ya lo han avisado durante las entrevistas "va a ser una temporada impredecible y muy sorprendente". Pero, y si tú fueras talent y los coaches se dieran la vuelta.. ¿Con cuál te irías?

Ahora puedes descubrir con quién encajarías mejor gracias a nuestro test exclusivo según tu personalidad musical, tu forma de expresarte y tu energía en el escenario. Responde unas pocas preguntas rápidas y averigua si tu destino está en el equipo de Malú, Pablo, Mika o Yatra.

Haz clic, responde y comparte tu resultado en redes sociales con #LaVozCoach. ¡Muy pronto arranca la nueva edición en Antena 3!

Trivial

¿A qué coach de La Voz elegirías tú?

Malú, Sebastián Yatra, Pablo López o Mika... ¿qué coach te representa si fueses talent de La Voz?

Antena 3» Programas» La Voz

Publicidad

Programas

¿Con qué coach de La Voz te irías? ¡Descúbrelo!

¿Con qué coach de La Voz te irías? ¡Descúbrelo en este test!

La receta estrella de Arguiñano: berenjenas rellenas de boloñesa

Las berenjenas rellenas de carne de Karlos Arguiñano: "Es una receta con la que se triunfa siempre"

Bibiana Fernández bromea al ver sentada a Loles León: “Esto lo teníamos que haber probado porque parece que la llevo al parque”

Bibiana Fernández bromea al ver sentada a Loles León: “Esto lo teníamos que haber probado porque parece que la llevo al parque”

Mar Flores
Repasamos

La verdad definitiva de Mar Flores: desde su relación con Fernández-Tapias hasta su portada con Lequio

Loles León y Bibiana Fernández suben la temperatura en Emparejados: secretos, humor y una gran amistad
Crónica Loles León y Bibiana Fernández

Loles León y Bibiana Fernández suben la temperatura en Emparejados: secretos, humor y una gran amistad

“Te dije que no era de fiar”: Loles León y Bibiana Fernández auguraron la cobra
Emparejados | Bibiana Fernández y Loles León

“Te dije que no era de fiar”: Loles León y Bibiana Fernández auguraron la cobra

Las actrices tenían una premonición sobre lo que iba a pasar entre Encarna y Ramón en el Beso o cobra.

La curiosidad de Susana Saborido por los masajes tántricos: “Yo quiero abrir los chacras”
Emparejados | Bibiana Fernández y Loles León

La curiosidad de Susana Saborido por los masajes tántricos: “Yo quiero abrir los chacras”

Ramón, otro de los candidatos de Encarna, es profesional de los masajes tántricos, un oficio que ha despertado la curiosidad de Susana Saborido.

Joaquín, al conocer a Eduardo: “Es la primera vez que voy a defender a un sevillista”

Joaquín, al conocer a Eduardo: “Es la primera vez que voy a defender a un sevillista”

El mensaje de Loles León a Susana Saborido: “El verdadero amor es cuando te chupan los dedos de los pies con pelotillas”

El mensaje de Loles León a Susana Saborido: “El verdadero amor es cuando te chupan los dedos de los pies con pelotillas”

“Eres muy mamarracho”: la reacción de Susana Saborido al ver la fotografía más picante de Joaquín

“Eres muy mamarracho”: la reacción de Susana Saborido al ver la fotografía más picante de Joaquín

Publicidad