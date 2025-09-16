Embarazada natural a los 53 años: "Es un milagro, pensé que ya no podía tener hijos"

A Yolanda y a Carlos tan solo les quedan tres meses para tener juntos un bebé. Lo sorprendente de su caso es que ella tiene 53 años y él 55 años, y se ha quedado embaraza de forma natural.

Llevan juntos tres años y desde que se conocieron, Yolanda sabía que Carlos quería ser padre. Algo que le parecía una locura, por la edad y porque ya tenía a dos hijos grandes.

"Todo lo nacido es querido, la ciencia ha avanzado mucho", ha querido puntualizar la pareja que ha dejado claro la ilusión que les hace que nazca el bebé: "Es un milagro".

"Todos mis exámenes han salido bien y los dos estamos muy bien preparados para recibir a la niña", respecto al apunte de la Dra. Henríquez: "La probabilidad con su edad es menos de un 1%".

Yolanda hubo un día que se hizo una prueba de embarazo y dio positivo. Hecho que coincidía con el fallecimiento del padre de Carlos. Por eso, el bebé se llamará Ángela, porque consideran que por un ángel venía otro.