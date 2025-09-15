Así será nueva temporada de La Voz: sorpresas, cambios y todo lo que está por venir

Antena 3 estrena este viernes una nueva edición de La Voz, el talent show musical más exitoso de la televisión, que vuelve cargado de emoción, sorpresas y novedades para enganchar a los espectadores desde la primera gala.

El llego y canto, el botón del arrepentimiento o el megabloqueo son algunas de las grandes sorpresas que nos esperan esta temporada.

Malú, Sebastián Yatra, Mika y Pablo López serán los coaches de esta nueva edición que llega cargada de muchas sorpresas y novedades en su nueva mecánica.

Llego y canto: la gran sorpresa de la edición

La primera gran novedad es el Llego y Canto, una mecánica en la que algunos concursantes aparecen directamente en el escenario sin presentaciones previas. Llegan, cantan y conquistan, sorprendiendo tanto al público como a los coaches, que no tendrán pistas de lo que está a punto de suceder.

Ellos se pensaban que no habían sido seleccionado en el casting, y la sorpresa que se llevan cuando descubren que tienen que cantar es enorme.

El botón del arrepentimiento: uno por coach

Otra de las grandes incorporaciones de esta temporada es el botón del arrepentimiento. Con él, los coaches tendrán la oportunidad de rectificar y recuperar a un talent al que no giraron en un primer momento, pero que, tras la decisión, se dan cuenta de que no quieren dejar escapar. Una herramienta que promete momentos de gran tensión y emoción en plató.

El megabloqueo: el botón más pedido por los coaches

Además, esta edición trae consigo el megabloqueo, una evolución del clásico bloqueo. Con esta nueva función, los coaches podrán anular a los demás rivales a la vez, impidiendo que seleccionen a un talent concreto. Una jugada estratégica que intensificará la competencia entre ellos y elevará la tensión en cada elección.

Además, los coaches podrán dar una segunda oportunidad a un talent por el que ninguno haya girado su silla y contarán, como en otras ediciones, con dos bloqueos y tres superbloqueos por coach. ¡Va a ser una edición única!