España cambió la vida a Robert Redford: "Se tomó un año sabático y exploró su faceta como pintor"

La estrella de Hollywood, Robert Redford, ha fallecido a los 89 años en su casa de Utah. El ganador de dos premios Óscar, nos ha hecho soñar y viajar en todas sus películas.

Ha sido Cindi Benger, representante del actor, quien ha anunciado la trágica noticia. El eterno galán y uno de los últimos grandes iconos del cine, se despide dejando un vacío difícil de llenar.

Nació en 1936, en Santa Mónica, California, comenzando su carrera como actor en la televisión antes de convertirse en una de las figuras más queridas de los años 60.

Junto a Julián Aguirre hemos compartidos las ocasiones en las que el actor estuvo en nuestro país. Siempre buscando "tranquilidad y el deseo de que sus hijos aprendiesen otras culturas".

Hoy el cine pierde a un pionero, a un romántico empedernido y a un soñador que convirtió su vida en arte.