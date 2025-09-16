Descanse en paz
España cambió la vida a Robert Redford: "Se tomó un año sabático y exploró su faceta como pintor"
Uno de los actores más aclamados y respetados mundialmente ha fallecido a los 89 años. Robert Redford deja un rastro de películas que siempre estarán en nuestro corazón.
Publicidad
La estrella de Hollywood, Robert Redford, ha fallecido a los 89 años en su casa de Utah. El ganador de dos premios Óscar, nos ha hecho soñar y viajar en todas sus películas.
Ha sido Cindi Benger, representante del actor, quien ha anunciado la trágica noticia. El eterno galán y uno de los últimos grandes iconos del cine, se despide dejando un vacío difícil de llenar.
Nació en 1936, en Santa Mónica, California, comenzando su carrera como actor en la televisión antes de convertirse en una de las figuras más queridas de los años 60.
Junto a Julián Aguirre hemos compartidos las ocasiones en las que el actor estuvo en nuestro país. Siempre buscando "tranquilidad y el deseo de que sus hijos aprendiesen otras culturas".
Más Noticias
- Susana Uribarri visita esta tarde el plató de Y ahora Sonsoles en directo
- Empleada en contra de las bajas médicas por una operación estética: "Yo me operé el pecho en mis vacaciones"
- Así se hicieron las fotos de Mar Flores con Fernández-Tapias en Suiza: ¿dio la modelo la información a los fotógrafos?
Hoy el cine pierde a un pionero, a un romántico empedernido y a un soñador que convirtió su vida en arte.
Publicidad