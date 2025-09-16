Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Descanse en paz

España cambió la vida a Robert Redford: "Se tomó un año sabático y exploró su faceta como pintor"

Uno de los actores más aclamados y respetados mundialmente ha fallecido a los 89 años. Robert Redford deja un rastro de películas que siempre estarán en nuestro corazón.

Robert Redford

Publicidad

Óscar Martín
Publicado:

La estrella de Hollywood, Robert Redford, ha fallecido a los 89 años en su casa de Utah. El ganador de dos premios Óscar, nos ha hecho soñar y viajar en todas sus películas.

Ha sido Cindi Benger, representante del actor, quien ha anunciado la trágica noticia. El eterno galán y uno de los últimos grandes iconos del cine, se despide dejando un vacío difícil de llenar.

Nació en 1936, en Santa Mónica, California, comenzando su carrera como actor en la televisión antes de convertirse en una de las figuras más queridas de los años 60.

Junto a Julián Aguirre hemos compartidos las ocasiones en las que el actor estuvo en nuestro país. Siempre buscando "tranquilidad y el deseo de que sus hijos aprendiesen otras culturas".

Hoy el cine pierde a un pionero, a un romántico empedernido y a un soñador que convirtió su vida en arte.

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Robert Redford

España cambió la vida a Robert Redford: "Se tomó un año sabático y exploró su faceta como pintor"

Brote de tuberculosis en Badalona

José Antonio López, virólogo, sobre los últimos brotes de tuberculosis: "Si no se trata, en décadas matará a millones de personas"

Bandera Palestina

La bandera palestina se convierte en el nuevo oro: sin stock en tiendas, proveedores colapsados y precios que quintuplican su valor

Joven, sobre denuncias falsas
Juventud

El miedo de los jóvenes a ser víctimas de una denuncia falsa: el 72% de los chicos teme ser acusado de violación

¡Una final de infarto! Jorge resuelve el último panel en solo 2 segundos
Mejores momentos | 16 de septiembre

¡Una final de infarto! Jorge resuelve el último panel en solo 2 segundos

Susana Uribarri
¡No te lo pierdas!

Susana Uribarri visita esta tarde el plató de Y ahora Sonsoles en directo

Susana Uribarri se sienta en el plató de Y ahora Sonsoles para repasar su impresionante carrera y recordar al gran José Luis Uribarri. ¡Te esperamos!

El robo más apropiado de la historia de La ruleta: le quita hasta el pase a la final
Mejores momentos | 16 de septiembre

El robo más apropiado de la historia de La ruleta: le quita hasta el pase a la final

Jorge ha dado el golpe del siglo en La ruleta de la suerte al quitarle a su compañero de atril hasta el pase a la final.

Hablamos con el empresario que acogió en su casa al equipo ciclista de Israel

Martín Varsavsky es el empresario que acogió en su casa al equipo ciclista de Israel: "Me contaban que estaban horrorizados"

Rodri pasa de 0 a 1.000 euros en un segundo: “¡Qué difícil esta tirada que has hecho!”

Rodri pasa de 0 a 1.000 euros en un segundo: “¡Qué difícil esta tirada que has hecho!”

Activista pro Palestino

Héctor Grad, organizador del boicot a la Vuelta Ciclista a España: "Nadie esperó a Pedro Sánchez"

Publicidad