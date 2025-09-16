Ana Obregón, sobre la infidelidad de Mar Flores a Fernández-Tapias: "¿Cómo que no hay cuernos?"

Las memorias de Mar Flores, ‘Mar en calma’, ya han visto la luz y han provocado un tsunami de reacciones. La modelo internacional asegura que Ana Obregón no la trató bien en el pasado.

Ana Obregón, mencionada en dos ocasiones por la protagonista de las memorias, señala que: “Hay cosas que no puedo decir por no hace daño a Mar".

Los mundos de Ana Obregón y Mar Flores se unen durante un cumpleaños al que asisten con sus hijos Aless y Carlo: "Carlo era un padre maravilloso".

"Por una vez en su vida, lo que ha dicho Alessandro es verdad" es referencia a la presunta infidelidad de Mar Flores durante su relación con Fernández-Tapias.

A la actriz también ha querido dejar claro que no tiene nada contra Mar Flores porque "solo la he visto dos veces en mi vida": "Un día de repente llega Alessandro a mi casa y me dice que está saliendo con Mar".

"Espero que escriba lo que es verdad, no creo que nadie se lo inventara", señala Ana Obregón.