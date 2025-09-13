Antena 3 LogoAntena3
Esta temporada, Malú vuelve pisando fuerte como coach de La Voz: "Tengo visión de futuro"

La artista regresa a La Voz con más ilusión que nunca, con ganas de disfrutar y de mostrar su mejor versión dentro y fuera del escenario. Estreno de la nueva temporada el 19 de septiembre en Antena 3.

Malú

Celia Gil
Esta temporada, Malú vuelve pisando fuerte como coach de La Voz. La cantante afronta una nueva edición en Antena 3 con la pasión y la energía que la caracterizan, decidida a dejar huella en el programa y a descubrir a las mejores voces del país.

La coach tiene clara su filosofía para esta edición: lo que busca en los talents es emoción, verdad y sensibilidad. Lo más importante para ella no es la perfección técnica, sino la capacidad de conectar con el público y con los coaches desde la autenticidad.

Con su experiencia, su cercanía y su garra sobre el escenario, Malú promete ser una de las grandes protagonistas de la temporada. Un año más, La Voz nos dejará ver el lado más cercano de la artista que nos ha conquistado desde el primer minuto.

Los concursantes que consigan conquistarla encontrarán en ella una guía comprometida y apasionada, dispuesta a luchar por cada voz que la emocione. ¡El próximo viernes en Antena 3!

Malú conmueve en La Voz con esta preciosa versión de ‘Si estoy loca’, en acústico

Malú
