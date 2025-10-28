Antena 3 LogoAntena3
Mika y Carla Morrison forman el equipo perfecto para La Gran Batalla de La Voz: "Va a ser muy intensa"

El coach internacional y la artista mexicana formarán tándem en La Gran Batalla de La Voz. Juntos, vivirán una de las fases más intensas y emocionantes del programa, combinando experiencia, sensibilidad y mucha química musical.

Mika y Karla Morrison

Mika ya está preparado para enfrentarse a La Gran Batalla de La Voz y lo hará acompañado por una artista muy especial: Carla Morrison, una de las voces más reconocidas y queridas de México, que llega para aportar su talento, sensibilidad y experiencia al equipo del coach internacional.

“Es una artista increíble que viene de México, y canta y escribe de una manera muy especial”, ha asegurado Mika, que confiesa sentirse afortunado de tenerla a su lado en una fase tan decisiva del programa.

“Hemos hecho equipo de una manera muy natural”

Mika

En una entrevista mutua tras las cámaras del programa, coach y asesora demostraron la gran conexión que los une. “Hemos hecho equipo de una manera muy natural”, explicaba Mika con una sonrisa.

Por su parte, Carla Morrison destacó el talento del coach y su forma de trabajar: “Lo que más me ha sorprendido de Mika es su capacidad de ver lo que sí funciona y lo que no funciona”, reconoció.

Ambos afrontan esta nueva etapa con ilusión, pero también conscientes de la tensión que se vive en La Gran Batalla. “Va a ser muy intensa, pero estamos preparados para todo”, coincidieron.

Con esta dupla, el equipo de Mika promete ser uno de los más emocionantes y competitivos de la temporada, donde cada decisión será clave para seguir avanzando hacia el sueño final: ganar La Voz 2025. ¡Este viernes a las 22:00 horas en Antena 3!

