A partir de las 17:00
Esta tarde en Y ahora Sonsoles, recibimos la visita de Amelia Bono, la hija mayor de José Bono
Famosa desde la cuna, la hija de José Bono se ha forjado su propio camino como empresaria e influencer. Hoy, Amelia Bono triunfa en las redes y en lo personal, disfrutando de su hijo y de su marido, Manuel Martos Figueroa.
Amelia Bono es la primera de los cuatro hijos de José Bono, exministro de Defensa y presidente de la Junta de Castilla-La Mancha. Desde que nació, su nombre resonaba en los medios y, a día de hoy, ha decidido dedicar su vida a las redes sociales.
La hija de José Bono no solo destaca por su apellido o por su carrera como influencer y empresaria, sino que también es conocida por su relación el hijo de Raphael, Manuel Martos Figueroa, con quien comparte cuatro hijos.
Hoy, Amelia Figueroa concede su primera entrevista en televisión en Y ahora Sonsoles. ¡No te pierdas su entrevista, esta tarde a partir de las 17:00h en Antena 3!
