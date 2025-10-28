Jorge Fernández, indignado por perder el turno con 1.900 euros: “¡Pero Rubén, por Dios!”

El concursante del atril amarillo ha metido la pata hasta el fondo. Cuando ya tenía acumulados 1.000 euros en su atril y el Gran Premio valorado en otros 900 euros, ha tirado de La ruleta sin mirar ni apuntar.

“¡Pero Rubén, por Dios!”, le llama la atención Jorge Fernández sobresaltado. Pero ya era tarde para lamentarse porque el del atril amarillo ya no tenía nada que hacer para solucionarlo.

El pierde turno le ha caído como un jarro de agua fría, y no es para menos porque con ello ha perdido la posibilidad de resolver el panel que estaba prácticamente terminado.