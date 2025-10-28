“¿Puerta grande o enfermería?” Jorge Fernández bromea sobre la jugada de Rubén

La eterna duda de los concursantes cuando tienen la oportunidad de resolver el Panel con Bote: ¿ir a por el gajo dorado o plantarse?

El concursante del atril amarillo se ha encontrado hoy en esta tesitura. Jorge Fernández le ha animado porque piensa que puede llegar al Bote, sin embargo, Rubén ha decidido plantarse con 800 euros acumulados en su atril.

“¿Puerta grande o enfermería?”, bromea Jorge Fernández ante el miedo del concursante a dormir en el sofá si no toma una buena decisión. Finalmente se ha decantado por resolver, y después ha tirado “a ver qué hubiese pasado”. ¡Y ha caído en el Bote!