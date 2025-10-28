Antena 3 LogoAntena3
Mejores momentos | 28 de octubre

“¿Puerta grande o enfermería?” Jorge Fernández bromea sobre la jugada de Rubén

Rubén tiene la oportunidad de ir a por el gajo dorado y resolver por todo lo alto el Panel con Bote.

La eterna duda de los concursantes cuando tienen la oportunidad de resolver el Panel con Bote: ¿ir a por el gajo dorado o plantarse?

El concursante del atril amarillo se ha encontrado hoy en esta tesitura. Jorge Fernández le ha animado porque piensa que puede llegar al Bote, sin embargo, Rubén ha decidido plantarse con 800 euros acumulados en su atril.

“¿Puerta grande o enfermería?”, bromea Jorge Fernández ante el miedo del concursante a dormir en el sofá si no toma una buena decisión. Finalmente se ha decantado por resolver, y después ha tirado “a ver qué hubiese pasado”. ¡Y ha caído en el Bote!

Jorge Fernández, indignado por perder el turno con 1.900 euros: “¡Pero Rubén, por Dios!”
Jorge Fernández, indignado por perder el turno con 1.900 euros: “¡Pero Rubén, por Dios!”

Al presentador no le ha dado ni tiempo a avisar a Rubén antes de que volviese a tirar de La ruleta.

