Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

Influencer

Muere de forma repentina el influencer Ben Bader a los 25 años tras una videollamada con su novia

El creador de contenido, conocido por sus consejos financieros y estilo de vida, falleció de forma inesperada el 23 de octubre.

El influencer Ben Bader

El influencer Ben Bader @benhbader

Publicidad

Ángel Granero
Publicado:

El mundo de las redes sociales se encuentra de luto tras la repentina muerte de Ben Bader, un joven influencer de 25 años conocido por su contenido sobre estilo de vida y finanzas personales. La noticia fue confirmada por su familia, que informó que el fallecimiento se produjo el pasado 23 de octubre.

Los familiares del creador de contenido expresaron, a través de un comunicado, su profundo dolor y destacaron el legado que deja tras de si. "Era un visionario que dirigió, vivió con intención y convirtió sus pasiones en ayudar a los demás", señalaron.

"Ben vivió cada día al máximo, inspirando a quienes lo rodeaban a buscar significado, conexión y propósito en sus vidas", añadieron sus seres queridos. Agradecieron, además, las numerosas muestras de cariño recibidas tras la noticia de su fallecimiento.

Una pérdida inesperada

La causa de la muerte de Bader sigue siendo desconocida. Su familia ha indicado que el suceso fue "extremadamente repentino" y que se encuentran colaborando con las autoridades para esclarecer lo ocurrido.

Su novia, Reem, también compartió un emotivo mensaje en TikTok. “Ben fue la persona más amable, cariñosa y generosa que he conocido en toda mi vida”, escribió. La joven relató que había hablado con él por videollamada unas horas antes de su muerte. "Estaba feliz, sonriente y tan divertido como siempre", recordó con tristeza.

"Se suponía que íbamos a cenar esa noche y parecía tan normal", explica. Reem aseguró que los últimos días han sido "los más difíciles" de su vida y describió a Bader como su "héroe" e "inspiración".

Síguenos en nuestro [[LINK:EXTERNO|||https://www.whatsapp.com/channel/0029Va6BhYH2phHPnlatwW3b|||can… de WhatsApp]] y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Estados Unidos prepara una resolución de la ONU para autorizar el despliegue de una fuerza multinacional en Gaza

Imagen de archivo de Marco Rubio y Benjamin Netanyahu

Publicidad

Mundo

El influencer Ben Bader

Muere de forma repentina el influencer Ben Bader a los 25 años tras una videollamada con su novia

Imagen de archivo de una celda

Suecia abrirá prisiones para niños de 13 años el próximo verano

Militar ruso lanza un dron en zona fronteriza con Ucrania

La ONU denuncia "cacerías de safari" contra civiles con drones rusos en Ucrania

Elon Musk
Elon Musk

Elon Musk lanza 'Grokipedia', su propia enciclopedia digital para luchar contra la "extrema izquierda"

El interior del huracán, por dentro.
Imágenes espectaculares

Los cazadores de huracanes nos muestran cómo se ve el huracán Melissa desde dentro

Terremoto en Turquía.
Seísmo

Turquía registra un terremoto de magnitud 6,1 y activa el plan de respuesta de desastres

El fuerte temblor ha alcanzado la magnitud 6,1 en la escala Richter y se ha registrado al oeste del país.

U barco en tierra ante el paso del huracán Melissa
HURACÁN

Tres muertos y 13 heridos por el impacto del huracán Melissa en Jamaica: se prevé vientos de 280 km/h

La lluvia y las rachas de vientos están azotando la isla, que se prepara para el mayor huracán de la historia del país.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump

Trump descarta presentarse a la vicepresidencia en 2028 para seguir en la Casa Blanca tras el fin de su mandato

Brigitte Trogneux, la esposa de Emmanuel Macron

Francia juzga a diez personas por acoso en redes contra Brigitte Macron

Foto de archivo peinando a una niña

Una niña de tres años, a punto de quedarse calva por usar un cepillo eléctrico

Publicidad