Muere de forma repentina el influencer Ben Bader a los 25 años tras una videollamada con su novia

El mundo de las redes sociales se encuentra de luto tras la repentina muerte de Ben Bader, un joven influencer de 25 años conocido por su contenido sobre estilo de vida y finanzas personales. La noticia fue confirmada por su familia, que informó que el fallecimiento se produjo el pasado 23 de octubre.

Los familiares del creador de contenido expresaron, a través de un comunicado, su profundo dolor y destacaron el legado que deja tras de si. "Era un visionario que dirigió, vivió con intención y convirtió sus pasiones en ayudar a los demás", señalaron.

"Ben vivió cada día al máximo, inspirando a quienes lo rodeaban a buscar significado, conexión y propósito en sus vidas", añadieron sus seres queridos. Agradecieron, además, las numerosas muestras de cariño recibidas tras la noticia de su fallecimiento.

Una pérdida inesperada

La causa de la muerte de Bader sigue siendo desconocida. Su familia ha indicado que el suceso fue "extremadamente repentino" y que se encuentran colaborando con las autoridades para esclarecer lo ocurrido.

Su novia, Reem, también compartió un emotivo mensaje en TikTok. “Ben fue la persona más amable, cariñosa y generosa que he conocido en toda mi vida”, escribió. La joven relató que había hablado con él por videollamada unas horas antes de su muerte. "Estaba feliz, sonriente y tan divertido como siempre", recordó con tristeza.

"Se suponía que íbamos a cenar esa noche y parecía tan normal", explica. Reem aseguró que los últimos días han sido "los más difíciles" de su vida y describió a Bader como su "héroe" e "inspiración".

[[LINK:EXTERNO|||https://www.whatsapp.com/channel/0029Va6BhYH2phHPnlatwW3b|||]]