Pablo Motos, sobre los 3.000 programas de El Hormiguero: "Ha sido el viaje profesional más hermoso que he tenido en mi vida"

El Hormiguero continúa haciendo historia y ya suma 3.000 emisiones. El programa que alegra el día de los espectadores cada noche desde hace 20 años está de celebración y Pablo Motos ha querido dedicarle unas palabras a su audiencia.

El presentador ha reflexionado sobre su salto a la televisión y ha mostrado cómo fue su primer sketch. En él, el valenciano hacía una crítica social en la que quería dejar claro lo bonito que es el mundo real.

Con esta gran filosofía de vida que siempre le ha acompañado, Pablo ha agradecido a los espectadores que le han acompañado durante este viaje que, tal y como ha dicho, ha sido el más hermoso que ha tenido en su vida.