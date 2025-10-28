La promesa de Dani Alves en la cárcel que le ha convertido en predicador cristiano: "Al tercer día ya estaba pidiendo una biblia"

Después de pasar más de un año en la cárcel en régimen de prisión preventiva acusado de un delito de violaciónDani Alves ha tenido su particular redención. El que fuera jugador del Fútbol Club Barcelona salía de prisión en marzo de 2024 tras pagar una fianza de un millón de euros y posteriormente era absuelto de los cargos que se le imputaban. El futbolista ha dejado atrás su faceta deportiva y se ha convertido ahora en predicador. Cuenta que hizo un pacto con Dios estando en la cárcel y a partir de ahora predicará todos los domingos en un templo evangelista de Girona.

Tiene claro que es una nueva persona. Al tercer día de entrar en prisión pidió una biblia. Todos los días en la cárcel de Brians, estudiaba y predicaba la Biblia. Cada noche pedía a Dios que la verdad saliera a la luz entendiendo que así quedaría en libertad. Cuando sale del centro penitenciario cree que ha sido un milagro de Dios el que le ha ayudado a conseguirlo y posteriormente a ser absuelto del delito que se le imputaba.

Dani Alves ha enterrado al futbolista y ha empezado una nueva vida"

Cuenta el periodista Miquel Vals que tiempo después de salir de la cárcel hay una celebración en la que Dani entierra de forma simbólica al futbolista y empieza una nueva vida como predicador de Dios. "Desde que sale de prisión va a la iglesia evangelista de Girona y allí le piden permiso para grabarle".

Actualmente el nuevo Dani Alves se gana la vida con un negocio de la fruta açai, que comercializa en Barcelona. Añade la periodista Lorena Vázquez que a su mujer Joana Sanz no le gustaría tanto que estuviera tan inmerso en esta faceta de predicador.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.