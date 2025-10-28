Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Nueva faceta

La promesa de Dani Alves en la cárcel que le ha convertido en predicador cristiano: "Al tercer día ya estaba pidiendo una biblia"

Dani Alves ha rehecho su vida tras su paso por la cárcel. Combina su faceta de padre junto a su mujer Joana Sanz con una nueva ocupación: la de predicador cristiano.

Dani Alves el predicador.

Publicidad

Espejo Público
Publicado:

Después de pasar más de un año en la cárcel en régimen de prisión preventiva acusado de un delito de violaciónDani Alves ha tenido su particular redención. El que fuera jugador del Fútbol Club Barcelona salía de prisión en marzo de 2024 tras pagar una fianza de un millón de euros y posteriormente era absuelto de los cargos que se le imputaban. El futbolista ha dejado atrás su faceta deportiva y se ha convertido ahora en predicador. Cuenta que hizo un pacto con Dios estando en la cárcel y a partir de ahora predicará todos los domingos en un templo evangelista de Girona.

Tiene claro que es una nueva persona. Al tercer día de entrar en prisión pidió una biblia. Todos los días en la cárcel de Brians, estudiaba y predicaba la Biblia. Cada noche pedía a Dios que la verdad saliera a la luz entendiendo que así quedaría en libertad. Cuando sale del centro penitenciario cree que ha sido un milagro de Dios el que le ha ayudado a conseguirlo y posteriormente a ser absuelto del delito que se le imputaba.

Dani Alves ha enterrado al futbolista y ha empezado una nueva vida"

Cuenta el periodista Miquel Vals que tiempo después de salir de la cárcel hay una celebración en la que Dani entierra de forma simbólica al futbolista y empieza una nueva vida como predicador de Dios. "Desde que sale de prisión va a la iglesia evangelista de Girona y allí le piden permiso para grabarle".

Actualmente el nuevo Dani Alves se gana la vida con un negocio de la fruta açai, que comercializa en Barcelona. Añade la periodista Lorena Vázquez que a su mujer Joana Sanz no le gustaría tanto que estuviera tan inmerso en esta faceta de predicador.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.

Asesino en serie libre en Andoain.

El hermano de una víctima del asesino en serie que está libre en Andoain: "A mi hermana le ató las manos con el sujetador y le cortó las huellas dactilares"

Antena 3» Programas» Espejo Público» Noticias

Publicidad

Programas

De acosada a acosadora

Paula confiesa cómo pasó de acosada a acosadora: "He llegado a hacer arrodillar a una niña para que me pidiera perdón"

Vanesa

Acosan a su hija pidiéndole que "se monte un Sandra": "Lo que hacen en los colegios no sirve para nada"

Huelga por el suicidio de Sandra Peña

Estudiante que ha secundado la huelga tras el suicidio de Sandra Peña: "Yo también sufrí acoso en el instituto"

Llegan los asesores y solo quedarán siete talents por equipo: este viernes, La Gran Batalla de La Voz
A las 22:50 horas

Llegan los asesores y solo quedarán siete talents por equipo: este viernes, La Gran Batalla de La Voz

Desnudos IA
DIFUSION DESNUDOS IA

El nuevo delito de moda: difundir imágenes íntimas de menores generadas con Inteligencia Artificial

Ingeniero de Caminos, sobre otra DANA
DANA

Un ingeniero de caminos alerta del riesgo a que se repita la tragedia de la DANA: las medidas anunciadas y no aplicadas

Un año después de la DANA, una de las preguntas que sigue en el aire es ¿se han hecho las obras necesarias para evitar que se repita la tragedia? José Trigueros, presidente de la Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, nos da la respuesta

Amelia Bono
A partir de las 17:00

Esta tarde en Y ahora Sonsoles, recibimos la visita de Amelia Bono, la hija mayor de José Bono

Famosa desde la cuna, la hija de José Bono se ha forjado su propio camino como empresaria e influencer. Hoy, Amelia Bono triunfa en las redes y en lo personal, disfrutando de su hijo y de su marido, Manuel Martos Figueroa.

“¿Puerta grande o enfermería?” Jorge Fernández bromea sobre la jugada de Rubén

“¿Puerta grande o enfermería?” Jorge Fernández bromea sobre la jugada de Rubén

Luis Ignacio Irigoyen, Impuesto Donaciones

¿Sabes dónde paga más impuestos un padre por donarle dinero a su hijo?: "Hasta mil veces más"

Jorge Fernández, indignado por perder el turno con 1.900 euros: “¡Pero Rubén, por Dios!”

Jorge Fernández, indignado por perder el turno con 1.900 euros: “¡Pero Rubén, por Dios!”

Publicidad