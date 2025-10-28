Antena 3 LogoAntena3
Ferit y Seyran sueñan con una nueva vida justo antes de que el destino los separe de nuevo

Por un instante, todo parece posible: escapar, empezar de cero, vivir lejos de los Korhan. Pero el destino vuelve a jugar en su contra…

Antes de la devastadora conversación en la que ella rompió todas sus esperanzas de reconciliación, Ferit y Seyran vivieron una última noche llena de amor y promesas.

Ferit, con el corazón en la mano, le pidió a Seyran que confiara en él: “Si no quieres vivir en la mansión, nos escaparemos. Construiremos una nueva vida juntos”.

Le rogó que recordara todo lo que habían vivido antes de tomar cualquier decisión. Seyran, aunque sabía que su historia era casi imposible, se dejó llevar por el momento. No hizo falta que dijera nada; la forma en la que lo miraba y lo abrazaba lo decía todo.

Pero el destino ha vuelto a separarlos. Ökkes ha cambiado el rumbo de sus vidas con un chantaje muy cruel. Para salvar a Orhan, Seyran se ha visto obligada a romperle el corazón a Ferit.

Ferit y Seyran lo han intentado todo. En medio de su segundo divorcio, el amor entre ellos sigue vivo, pero una vez más el mundo se interpone entre los dos.El embarazo de Pelin los separó sin motivo ya que el bebé era de Serter; y ahora, un nuevo enemigo les impide estar juntos.

Halis

Halis le da una dura lección a Orhan tras abandonarlo a su suerte: “Espero que la cárcel te convierta en un hombre”

Antena 3» Series» Una nueva vida

