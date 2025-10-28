David Bustamante opina del posado de su hija Daniella recreando fotos de su madre, Paula Echevarría

La pasada semana, las hijas de Paula Echevarría, Nieves Álvarez y Laura Ponte: Daniella Bustamante, Bianca Severini y Laura Gómez-Acebo protagonizaban un impresionante reportaje para la revista ELLE donde recreaban algunas de las portadas más icónicas que protagonizaron hace años sus famosas madres para la revista.

Un comentado reportaje donde las tres jóvenes fueron bautizadas como las "debutantes" y por el que ahora han preguntado al padre de una de las protagonistas: David Bustamante.

Y es que además de este reportaje para ELLE, durante este 2025, Daniella, que en agosto del próximo año alcanzará la mayoría de edad, ha acaparado más atención mediática. El pasado mes de junio, la hija de la actriz y el cantante posaba por primera vez con su madre en un photocall. Un posado que fue muy cuestionado y que, como la propia Paula reconoció semanas después, "fue algo muy espontáneo"; sí que reconoció que luego le dio "mucho vértigo" cuando vio que el nombre de su hija acaparaba titulares.

Y ahora ha sido Bustamante el que ha hablado sobre el último reportaje de su hija Daniella. El cantante dedicó unos minutos a los medios durante el 25 aniversario de la Fundación Pequeño Deseo, donde su carrera fue reconocida. El artista reconoció que apoya a su hija en cada paso que dé y, por supuesto, sabía que iba a realizar ese posado con su madre para ELLE: "Si yo no hubiera estado de acuerdo no hubiera posado. Mientras ella sea feliz y le haga feliz seguir ese destino, y es normal con su madre que quiera seguir su camino, con la moda y todo eso, y lo que quiero es que ella sea feliz". Pero al igual que Paula reconoce que hay que tener "prudencia" con esas cosas: "Prudencia y bajarle tres puntos y ser todos más amables".

David Bustamante posando para los medios | Gtres

Sobre lo que Bustamante también se ha pronunciado ha sido sobre todas las críticas que a menudo recibe por sus cambios físicos: "Me encantaría que comentarais y que hablarais también de la calidad que hago en mis directos. Llevo 25 años cantando en directo sin ningún tipo de artilugio. Y me gustaría que se diera eco a eso, no al estado físico, que es secundario".