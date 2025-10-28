El hijo de Cillian Murphy es clavado a su padre y a sus 18 años ya tiene nueva serie

Cillian Murphy se dio mundialmente a conocer con el papel del Espantapájaros en Batman Begins. Esto no solo lo mostró al mundo, sino que fue la primera colaboración con Christopher Nolan, director que le ayudó a ganar el Oscar en 2024 con Oppenheimer.

Siempre alejado de los focos, el actor de Peaky Blinders se ha sabido ganar el corazón de sus fans. Un intérprete irlandés que llegó a Hollywood para huir de toda la atención de la fama, combinando su pasión por el cine con su familia.

Esta familia está compuesta por su mujer Yvonne McGuinness, con quien está casado desde 2004, así como por sus dos hijos: Malachy Murphy, de 19 años, y Aran Murphy, de 18. Ahora, su segundo hijo parece haber decidido seguir los pasos de su padre y su carrera ha arrancado con fuerza.

Cillian Murphy con su mujer Yvonne McGuinness y su hijo Malachy en los Oscar 2024 | Reuters

El primer gran papel en el que fue confirmado es Klara and the Sun, que llegará a los cines el próximo año. Dirigida por Taika Waititi (Thor: Ragnarok) y coprotagonizada por Jenna Ortega, Steve Buscemia y Amy Adams, la cinta se presenta como una notable oportunidad para entrar por la puerta grande a la industria.

Ahora bien, esta película no se ha estrenado y Aran ya tiene un nuevo rol. Será en la serie War de HBO Max y trabajará con otras estrellas como Dominic West (The Wire) o Sienna Miller (Horizonte). Todavía no se conoce la trama de la ficción; sin embargo, George Kay es el encargado de liderarla y su éxito con Lupin anticipa una nueva gran producción para la cadena.

La agencia de talentos Lisa Richards Agency ha sido la encargada de dar a conocer la noticia y lo ha hecho con una imagen de Aran que despeja toda duda sobre su vínculo con Cillian. El joven actor, que acaba de cumplir la mayoría de edad, es prácticamente un calco de su padre.

Así pues, parece que tenemos familia Murphy para rato. Un nuevo nepo baby que ya ha conquistado a los fans, quienes no han tardado en comentar la publicación de Instagram con mensajes de enhorabuena y cariño; poniendo igualmente en valor el parecido entre ambos.

Estamos solo ante el principio de lo que podría ser una gran carrera en la industria. De hecho, no son pocos los que ya sueñan con ver a padre e hijo trabajar juntos; haciendo de Murphy un apellido tan relevante como lo es Shelby.