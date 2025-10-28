Los cazadores de huracanes nos muestran cómo se ve el huracán Melissa desde dentro

Nos adentramos en el ojo del huracán Melissa, de categoría 5 que ha dejado ya 7 muertes a su paso por el Caribe. Dentro de este fenómeno manda el silencio y no se escucha nada, tan solo el sonido del avión que lo atraviesa en el momento en el que se graban las imágenes.

Su próximo objetivo es Jamaica: donde entrará en las próximas horas

La impresionante imagen ha sido captada por los cazadores de huracanes de escuadrón de reconocimiento meteorológico de Estados Unidos. Recopilan datos para intentar adivinar cómo se va a comportar este fenómeno de máxima categoría. Su próximo objetivo es Jamaica, donde entrará en las próximas horas.

El huracán Melissa avanza muy lento por el Caribe y eso hace que sea aún más destructivo. En estos momentos se encuentra a 180 kilómetros de las costas de Jamaica.

